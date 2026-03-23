Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar, un hito siniestro en la historia contemporánea de la Argentina. El día previo hubo un intento del Gobierno de la Presidenta Isabel Perón para conseguir tiempo para seguir negociando con los comandantes de las tres fuerzas, cuando el clima marcaba que el desenlace era inminente. Fue inútil porque todo ya estaba resuelto.

En la madrugada del 24 los militares tomaron el control del país para mantenerse en el poder durante casi 8 años hasta el retorno de la democracia, en 1983.

El golpe de 1976, hora por hora:

23 de marzo

8.00 hs: La Presidenta llega a la Casa Rosada

En el que iba a ser el último día de su mandato, la Presidenta Isabel Perón llegó a la Casa Rosada. Aquella mañana de martes estaba “extraordinariamente bien: había descansado por la noche, y su semblante y tono de voz eran alegres”, contó el abogado Julio González, en su testimonio para el libro Disposición Final, de Ceferino Reato.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

11.00 hs: Que la Presidenta renuncie

Mientras jeeps militares merodeaban la Casa Rosada y en los diarios se daba por hecho un golpe, el ministro de Defensa de Isabel Perón, José Alberto Deheza, que llevaba solo 12 días en el cargo, se reunió con los tres jefes de las Fuerzas Armadas. Los mismos que pocas horas después iban a asumir el control del país: Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea).

Para ellos estaba todo dicho y concretamente le exigieron al funcionario la renuncia de la Presidenta.

Dentro de la Casa de Gobierno, la Presidenta trataba de llevar adelante la jornada con normalidad. Cuando llegó la hora, almorzó con los sindicalistas Lorenzo Miguel y Rogelio Papagno, y el ministro de Trabajo, Miguel Unamuno.

La Razón del 23 de marzo

16 hs: Un titular dramático y el jefe sindical que se "borró"

“Todo está dicho. El final es inminente. Eso decía el titular del vespertino La Razón. Por eso la Casa de Gobierno empezó a llenarse de legisladores, gobernadores y dirigentes sindicales.

Casildo Herreras, Isabel Perón y Lorenzo Miguel, en los últimos tiempos del Gobierno

Un caso especial fue el del secretario general de la CGT, Casildo Herreras, quien se tomó un catamarán hacia Uruguay.

Un periodista le preguntó: “¿Qué pasa en Buenos Aires, Herreras?” La respuesta: “Ah, no sé: yo me borré”.

19 hs: Ganar tiempo

Como en la primera reunión no había surgido nada parecido a un acuerdo y aunque la exigencia de los comandantes había sido clara, hubo un segundo encuentro de partes al caer la tarde.

Esa reunión entre el ministro Deheza y los mandos militares terminó con una promesa que no se cumpliría: “La seguimos mañana”.

Alicia Hartridge de Videla, la mujer que rechazó la herencia de "esa mujer" y construyó la "familia ejemplar" del dictador

21.30 hs: A nada del golpe, hubo fútbol

La atmósfera en el país era pesada, pero esa noche en Buenos Aires hubo fútbol.

En el estadio Monumental, River jugó un partido por la Copa Libertadores contra Portuguesa de Venezuela. Ganó 2 a 1, con los dos goles de la “Pepona” José Omar Reinaldi.

El partido en el Monumental que terminó cuando faltaba una hora para el golpe

Esa noche también hubo básquet. La Selección argentina recibió a Uruguay, en el estadio Héctor Etchart de Ferrocarril Oeste, en un partido preparatorio para el Sudamericano de Medellín.

A esa hora, los cines se llenaban para ver una película de Jorge Porcel “El Gordo de América”. Mientras, la Argentina estaba a minutos de un dramático cambio de época.

22 hs: Una reunión desesperada

En la Casa Rosada hubo reunión de Gabinete. Sería la última del Gobierno. Isabel escuchó el informe del ministro Deheza, quien creía haber ganado tiempo en sus reuniones con los jefes militares.

Era crédulo, o no se animaba a decirle la verdad a la Presidenta.

A 50 años del golpe, hay 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad y más del 84% cumple arresto domiciliario

22.30 hs: “Seguí luchando, Isabel, seguí luchando”

Con la información que circulaba e intuyendo lo peor, un grupo de personas se aglomeró alrededor de la Casa de Gobierno para apoyar a la Presidenta.

“Seguí luchando, Isabel/ seguí luchando/ seguí luchando que te vamo’ a respaldar”, cantaban. La mayoría eran mujeres.

“¡Isabel, solución, contra toda la reacción!”, también cantaban.

En ese momento los líderes de los partidos políticos ya habían emitido un comunicado donde resaltaban y reclamaban “la vigencia de las instituciones”. Y el líder del Partido Intransigente, Oscar Alende, había usado un espacio en cadena nacional para dar un discurso dramático: “Es el final de un ciclo”.

23.00 hs: El asalto que desató las acciones

Una hora antes de la medianoche, la Armada tomó el Palacio Pizzurno, sede del entonces Consejo Nacional de Educación, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Las palabras habían quedado atrás y habían dejado su lugar a los hechos. El desenlace estaba a pocos minutos.

Mientras, el gobernador de Buenos Aires, Victorio Calabró, abandonaba su cargo.

Crece el fantasma de un indulto para los genocidas

24 de marzo

0.40 hs: El helicóptero y el final

La foto que está grabada en la memoria muestra en primer plano a unas personas saludando con sus brazos y arriba, un helicóptero despegando de la terraza de la Casa Rosada.

La aeronave tenía que ir a Olivos para llevar a la Presidenta, que estaba a bordo. La acompañaban su secretario privado, Julio González; el edecán naval, Ernesto Diamante; el jefe de la custodia, Rafael Luisi, y el policía Mariano Troncoso.

Por supuestos desperfectos técnicos, el helicóptero se desvió.

El helicóptero SIkorsky que llevó a Isabel Perón

0.50 hs: “Señora, usted ha sido destituida”

El helicóptero aterrizó en el Aeroparque, donde a Isabel la esperaban representantes de las tres fuerzas, el general de brigada José Rogelio Villarreal, el contralmirante Pedro Santamaría y el brigadier Basilio Lami Dozo.

Le comunicaron que estaba detenida. “Las Fuerzas Armadas se han hecho cargo del poder y usted ha sido destituida”, fueron las palabras que escuchó la mujer que había sido Presidenta en funciones desde el 29 de junio de 1974, dos días antes de la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón.

2.00 hs: El primer asesinado por la dictadura fue un militar

La primera persona a la que los militares fueron a buscar fue a un par de armas: el coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Juan Domingo Perón y referente del peronismo de izquierda.

Bernardo Alberte, asesinado en la misma madrugada del golpe

Un grupo de tareas irrumpió en su departamento de la Avenida del Libertador 1160 y lo tiraron por una ventana desde el sexto piso. En la noche anterior, Alberte había escrito una carta dirigida a Jorge Rafael Videla, donde le advertía sobre las consecuencias del golpe que se venía.

3.00 hs: El traslado de la Presidenta

En un avión, los militares golpistas llevaron a Isabel Perón a Neuquén.

La residencia oficial El Messidor, en Villa La Angostura, iba a ser su lugar de detención por un largo tiempo.

Pasó cinco años, tres meses y once días presa en el chalet junto al lago Nahuel Huapi, a 1250 kilómetros de Buenos Aires.

3.10 hs: La Junta Militar toma la palabra

A la madrugada, los militares ya a cargo del poder ocuparon las radios y los canales de televisión, con la premisa de emitir sus primeros comunicados.

3.21 hs: “El país se encuentra bajo control operacional de la Junta Militar”

En medio de la noche, el locutor con voz marcial leyó el amenazante Comunicado Nro 1. Textualmente, decía:

“Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.”

4.40 hs: “Reina la tranquilidad”

La del 24 de marzo de 1976 fue una madrugada de una sucesión de comunicados por parte de la Junta Militar.

En el octavo, aún antes del amanecer, los militares afirmaron que en Argentina “reina la tranquilidad” y que se garantizaba el normal abastecimiento de alimentos.

7.00 hs: El país amanece con un nuevo gobierno

A medida que se despertaban para ir a trabajar o estudiar, los argentinos se enteraban de las novedades.

“Nuevo gobierno”, tituló Clarín. “Las Fuerzas Armadas asumen el poder: detúvose a la Presidenta”, La Nación. “¡Cayó Isabel!”, Última Hora. Hasta La Opinión, diario políticamente progresista de la época evitó usar la palabra “golpe”. Habló de “intervención militar”, como si se tratara de una circunstancia temporaria.

Adolfo Pérez Esquivel sobrevivió a los vuelos de la muerte aunque le dijeron "ni el Papa te salva

10.40 hs: Asume la Junta Militar

Con un acto realizado en el edificio Libertador, juraron y asumieron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.

Los comandantes generales anunciaron once resoluciones, contenidas en el "Acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar".

La Junta Militar, el 24 de marzo de 1976

El documento declaraba caducos los mandatos del presidente de la Nación, gobernadores y vicegobernadores, interventores federales, diputados y senadores nacionales y provinciales, intendentes municipales, representantes y concejales. Removía los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los integrantes de los tribunales superiores provinciales. Y suspendía la actividad política y gremial.

El acta consignaba que una vez efectivizadas las medidas se nombraría al ciudadano que ejercería el cargo de presidente de la Nación.

13.30 hs: El partido del golpe, muy lejos de casa

Una escena del partido que la selección Argentina jugó el 24 de marzo de 1976

Ya en las primeras horas la dictadura naciente usó al fútbol para buscar dar una “imagen de normalidad”. Resolvió autorizar la transmisión en directo del partido que la Selección argentina de fútbol jugó en Polonia contra el fuerte equipo local, como parte de una exitosa gira europea del equipo que dos años después sería campeón del mundo.

LT/ff