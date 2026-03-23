Conflicto docente en Corrientes: instalarán "carpas blancas" y preparan marchas durante toda la semana

La tregua que intentó establecer el Gobierno provincial con el anuncio de devoluciones salariales duró poco. Los gremios docentes de Corrientes iniciarán el miércoles una ofensiva que incluye la instalación de "Carpas Blancas" en las plazas principales de todos los municipios y una serie de presentaciones judiciales para frenar lo que consideran un "ataque confiscatorio" contra el salario.

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El secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, confirmó que el plan de lucha se mantendrá firme hasta que se devuelva el 100% de lo descontado a la totalidad de los afectados.

"Es una barbaridad que más del 40% del salario esté en negro y atado al presentismo. Estamos ante una retención indebida del salario que afecta la subsistencia de miles de familias", denunció el dirigente.

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El próximo miércoles 25 de marzo será un día clave. Mientras comienza el cronograma de pagos de sueldos, el gremio presentará ante la Justicia planteos de inconstitucionalidad contra el Decreto Provincial N°355 (Código 632). Según Ramírez, este concepto funciona como un "presentismo ilegal" que no tiene resolución de fondo desde 2024 y vulnera el derecho constitucional a la huelga.

La presentación judicial también apuntará contra el DNU 70/23 y la Ley de Reforma Laboral impulsada por Javier Milei, normativas que la gestión de Juan Pablo Valdés utilizó para declarar a la educación como servicio esencial y limitar el ejercicio de la huelga. "La legislación protege el salario; no se pueden realizar descuentos superiores al 30% del haber", recordaron desde el sector gremial.

Cronograma de protestas: carpas y movilizaciones

La resistencia docente se trasladó de las escuelas a los espacios públicos con el siguiente esquema de medidas:

Lunes 23: movilización de Docentes Autoconvocados en la Rotonda de la Virgen (ingreso a la Capital) a partir de las 16:00.

Miércoles 25 a viernes 27: "Gran convocatoria provincial" del frente gremial unificado ( SUTECO, ACDP y AMET ) en las plazas principales de cada localidad, desde las 19:00.

Permanencia: desde el miércoles instalación de las "Carpas Blancas" por tiempo indeterminado en los 75 municipios de la provincia.

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Un clima de máxima tensión

El descontento no solo se limita a los descuentos, sino que persiste el rechazo absoluto al 6% de aumento otorgado por decreto. Los sindicatos advirtieron que las medidas de acción directa irán en aumento si el Gobierno no abre una mesa de negociación real que permita llevar el sueldo básico por encima de la canasta básica total.