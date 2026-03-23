Escándalo por sueldos en Corrientes: las múltiples marchas obligaron al Gobierno a devolver los descuentos docentes

En medio de un clima de máxima tensión y con movilizaciones espontáneas que ganaban las calles en Capital, Goya, Virasoro y Santa Lucía, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, decidió retroceder con la aplicación de descuentos drásticos en los haberes de marzo. La medida había dejado a cientos de educadores con recibos de sueldo cercanos a cero.

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Los descuentos se aplicaron sobre el Código 193 y el Código 632 (Complemento Docente Provincial). Este último, creado por el Decreto 355/24 para compensar la quita del FONID de Nación, funciona en la práctica como un "Ítem Aula" o presentismo. Según denunció el gremio SUTECO, los recortes fueron "ilegales y desproporcionados", alcanzando cifras de entre $300.000 y $800.000 por adherir al paro nacional del pasado 2 de marzo.

Un "golpe" que unificó el reclamo

La magnitud del recorte exacerbó los ánimos de un sector que ya venía golpeado por un aumento del 6% (apenas $12.000 en muchos casos) y un sueldo básico que no alcanza los $200.000. "Ordenaron un descuento ilegal cuando deberíamos estar discutiendo haberes por encima de la línea de pobreza", cuestionó Fernando Ramírez, titular de SUTECO.

Al repudio se sumaron ACDP y AMET, conformando un frente crítico que obligó al Ejecutivo provincial a emitir un comunicado de urgencia este domingo para frenar lo que amenazaba con convertirse en un conflicto social de mayores proporciones.

Reintegro y cambio de reglas

La ministra de Educación, Ana Miño, fue la encargada de anunciar a través de sus redes sociales —donde debió bloquear los comentarios por la catarata de críticas— que el Gobernador instruyó el reintegro total e inmediato de los montos descontados. Los fondos estarán disponibles en las cuentas sueldo a partir de este miércoles 25 de marzo.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que la política de "no pagar días no trabajados" se mantendrá, pero con cambios en la ejecución:

Proporcionalidad: el descuento por paro ya no será total sobre el complemento, sino proporcional a los días de inasistencia.

Incentivo Moderno: Miño defendió la idea de avanzar hacia un sistema donde "cumplir tenga valor real" y el docente que trabaje sea reconocido económicamente.

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El miércoles, día clave

Pese al anuncio del reintegro, la docencia correntina se mantiene en estado de alerta. El miércoles no solo será el día de la devolución del dinero, sino también el inicio del cronograma oficial de pagos con el polémico aumento del 6%.

Los gremios advirtieron que seguirán con las acciones judiciales (amparos) y las asambleas permanentes hasta que se garantice la "intangibilidad del salario".