Crimen del productor en Corrientes: secuestran armas y celulares en allanamientos en Alvear

La investigación por el brutal homicidio del productor agropecuario ocurrido en el paraje Yurucuá sumó avances significativos en las últimas horas. Efectivos de la Policía de Corrientes, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Paso de los Libres, centraron sus operativos en la localidad de Alvear, donde se concretaron allanamientos con resultados positivos para la causa.

Asesinan a un productor en Corrientes durante un asalto frente a su esposa

Durante los procedimientos en un domicilio de dicha localidad, los investigadores lograron el secuestro de un arma de fuego, varios teléfonos celulares y otros elementos que podrían estar vinculados al violento asalto.

Todo el material incautado será sometido a pericias balísticas y técnicas para corroborar si el arma fue la utilizada para ejecutar a Díaz y si las comunicaciones telefónicas delatan la planificación del golpe.

Rastrillaje en la zona del hecho

En paralelo a los allanamientos en el casco urbano de Alvear, un equipo de investigadores se internó este domingo en las zonas rurales cercanas al establecimiento donde ocurrió el crimen.

El objetivo es recolectar rastros en el terreno que ayuden a reconstruir la ruta de escape de los delincuentes, quienes huyeron tras dejar a la esposa de la víctima encerrada.

El trasfondo del caso

El operativo busca dar con los tres hombres encapuchados que el pasado viernes, cerca de las 20:30, irrumpieron en la estancia de Melchor Baltazar Díaz (75). El productor fue asesinado de dos disparos —en el tórax y el muslo— frente a su esposa de 72 años, quien permaneció privada de su libertad hasta la mañana siguiente.

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Los asaltantes escaparon con un botín de 2.4 millones de pesos y una camioneta Ford Ranger gris, propiedad del fallecido. Antes de huir, inutilizaron los celulares de la pareja arrojándolos a un balde con agua, una maniobra que les otorgó varias horas de ventaja antes de que la mujer pudiera caminar hasta la Ruta Provincial 145 para pedir auxilio.

Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de los posibles sospechosos vinculados al domicilio allanado en Alvear, mientras se aguardan los resultados de las pericias solicitadas por la fiscalía interviniente.