Asesinan a un productor en Corrientes durante un asalto frente a su esposa

Un productor rural de 75 años fue asesinado en la noche del viernes durante un violento asalto en su estancia ubicada en el paraje Yurucuá, en el sur de Corrientes. El crimen ocurrió frente a su esposa, quien fue reducida por los delincuentes y permaneció encerrada durante varias horas, en un episodio que volvió a poner en agenda la inseguridad en zonas rurales.

El ataque se produjo cerca de las 20.30, en un establecimiento cercano a la localidad de La Cruz, cuando la víctima y su pareja, de 72 años, se disponían a cerrar los portones del campo. En ese momento fueron sorprendidos por al menos tres hombres encapuchados, vestidos con ropa de trabajo y armados, que irrumpieron en la propiedad. Sin mediar prácticamente palabra, los asaltantes dispararon contra el productor, quien recibió dos impactos —uno en el tórax y otro en el muslo— y además fue golpeado en la cabeza. Murió en el acto. La mujer fue reducida y encerrada en una habitación mientras los delincuentes recorrían la vivienda.

Robo, fuga y demora en el aviso

Tras el ataque, los agresores sustrajeron alrededor de 2,4 millones de pesos en efectivo y escaparon en una camioneta Ford Ranger gris perteneciente al productor. Durante la huida, arrojaron los teléfonos celulares de la pareja en un balde con agua, lo que demoró la posibilidad de dar aviso inmediato a las autoridades. La mujer logró salir de la vivienda recién a la mañana siguiente. Caminó hasta la Ruta Provincial 145 para pedir ayuda, donde fue asistida por un vecino que dio aviso a la Policía.

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Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron una escena marcada por la violencia. En el interior de la casa se hallaron cartuchos de escopeta calibre 16, lo que refuerza la hipótesis de que los atacantes estaban preparados para un eventual enfrentamiento.

Investigación y reclamos por seguridad

Horas más tarde, la camioneta robada fue hallada abandonada cerca de la localidad de Yapeyú, lo que permitió desplegar un operativo policial en la región para intentar dar con los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos. La causa fue caratulada como homicidio calificado en ocasión de robo en despoblado y en banda, y quedó a cargo de la comisaría de La Cruz junto con la fiscalía de turno.

El caso generó conmoción en el sector agropecuario local. Desde la Sociedad Rural de La Cruz expresaron su repudio y reclamaron el esclarecimiento del hecho. En un comunicado, advirtieron que el crimen “no solo enluta a una familia, sino que genera una profunda preocupación en todo el sector productivo”.

En las últimas horas, además, se multiplicaron en redes sociales los mensajes de despedida hacia la víctima, conocida en la zona como “Pitoi”, en medio de un clima de consternación y reclamos por mayor seguridad.