Larga noche con explosiones en el centro de Israel, luego de la enésima alerta por misiles y drones iraníes

Se escucharon explosiones este domingo desde Jerusalén, luego de que el ejército israelí advirtiera sobre un nuevo ataque de misiles lanzados desde Irán. Según el servicio de emergencia de Israel Magen David Adom, en un primer momento no se reportaron víctimas de las explosiones.

Personal militar se hallaba en las zonas afectadas del centro de Israel y medios locales viralizaron imágenes de daños leves en una carretera de la ciudad de Holon, cerca de Tel Aviv.

Pocas horas antes, el portavoz del mando operativo del ejército iraní, Khatam Al Anbiya en un comunicado divulgado por la agencia Fars, había lanzado una fuerte advertencia: “Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen en la región será atacada”.

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Este texto fue dado a conocer luego de que el presidente Donald Trump le diera a Irán un plazo de 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz, que fue bloqueado al empezar la guerra en Medio Oriente.

Guerra entre Irán, EE.UU e Israel: un conflicto fuera de control que sacude al mercado energético

El sábado, los Emiratos Árabes Unidos se sumaron a otros 21 países y el grupo condenó “en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes”.

El estrecho es fundamental porque por allí pasa aproximadamente el 20% del gas y el petróleo del mundo.

Estrecho de Ormuz

Los Emiratos Árabes Unidos informaron que respondieron a los ataques aéreos iraníes

“Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos están respondiendo actualmente a las amenazas entrantes de misiles y drones de Irán”, explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado, detallando que “los sonidos escuchados son el resultado de la interceptación de misiles y drones por parte de los sistemas de defensa aérea”.

Irán intensifica ataques en el Golfo pese que Israel evitaría infraestructura energética

El enfrentamiento se produce porque Irán considera que los estados del Golfo permiten a las fuerzas estadounidenses usar su territorio para atacarlo. Los estados del Golfo niegan esas denuncias, afirmando que no permitirían que su territorio o espacio aéreo sea usado para agredir a Irán.

HM/HB