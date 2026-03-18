Una nueva salva de ataques israelíes mató este miércoles al menos 12 personas en los barrios de Bashura y Zuqaq al-Blat, en el centro de Beirut, cerca de la sede de gobierno del Líbano y las embajadas. Otras 41 personas fueron heridas, según declaró el ministro de Salud libanés.

Una de las víctimas fatales fue Mohammad Sherri, el responsable de la programación política del canal televisivo de Hezbollá, Al Manar TV, quien falleció junto a su esposa.

Algunos de estos ataques fueron precedidos por avisos que permitieron evacuar a la población; otros, no. En el barrio de Bashura, un aviso fue seguido por dos misiles que impactaron en un edificio y lo redujeron a polvo y escombros en cuestión de segundos.

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"Estamos exhaustos", dijeron a AFP varias familias que dejaban sus casas con valijas. "Hay bombardeos cada una o de horas. Lo que es aterrorizador es que muchas veces son sin aviso previo. ¿Dónde se supone que nos vayamos?

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