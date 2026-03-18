miércoles 18 de marzo de 2026
INTERNACIONAL
Líbano

Israel bombardea el centro de Beirut, vuela edificios y mata al menos 12 civiles: fotos y videos

El ejército israelí atacó el centro de la capital libanesa en su guerra contra la milicia terrorista pro iraní Hezbollá.

Ataque aéreo israelí en el barrio Zuqaq al-Blat del centro de Beirut 18032026
Ataque aéreo israelí en el barrio Zuqaq al-Blat del centro de Beirut | AFP

Una nueva salva de ataques israelíes mató este miércoles al menos 12 personas en los barrios de Bashura y Zuqaq al-Blat, en el centro de Beirut, cerca de la sede de gobierno del Líbano y las embajadas. Otras 41 personas fueron heridas, según declaró el ministro de Salud libanés.

Una de las víctimas fatales fue Mohammad Sherri, el responsable de la programación política del canal televisivo de Hezbollá, Al Manar TV, quien falleció junto a su esposa.

Algunos de estos ataques fueron precedidos por avisos que permitieron evacuar a la población; otros, no. En el barrio de Bashura, un aviso fue seguido por dos misiles que impactaron en un edificio y lo redujeron a polvo y escombros en cuestión de segundos.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

"Estamos exhaustos", dijeron a AFP varias familias que dejaban sus casas con valijas. "Hay bombardeos cada una o de horas. Lo que es aterrorizador es que muchas veces son sin aviso previo. ¿Dónde se supone que nos vayamos?

Noticia en desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota