Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Israel asegura que mató al titular iraní de Inteligencia

Este miércoles 18 de marzo, la guerra en Medio Oriente ingresa en su día número 19, jornada que comenzó con Israel afirmando que mató a Esmail Jatib, titular iraní de Inteligencia, tan solo un día después de confirmarse la muerte del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani.

Durante las últimas horas también se registraron nuevos ataques israelíes en Beirut, capital de Líbano, en una ofensiva del Ejército de Israel contra la organización terrorista Hezbolá, un grupo respaldado por Irán que se sumó al conflicto el pasado 2 de marzo.

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Seguí el minuto a minuto de la Guerra en Medio Oriente:

08.10: Irán afirma que sus ataques contra ciudades del Golfo son culpa de Estados Unidos

En el decimonoveno día de la guerra, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que desde Irán apuntaron contra zonas urbanas en países vecinos y responsabilizaron por los ataques a Estados Unidos, dado que EE.UU. trasladó sus fuerzas de las bases militares a hoteles en dichas ciudades.

"No nos limitamos a las bases oficiales de los enemigos. Dondequiera que se reunieran las fuerzas estadounidenses, dondequiera que estuvieran sus instalaciones, eran el objetivo", explicó el funcionario iraní en diálogo con la agencia Al Jazeera.

Araghchi también añadió: "Algunos de estos lugares pueden estar cerca de zonas urbanas, esto no es culpa nuestra, es culpa de Estados Unidos. Trasladaron a sus fuerzas de las bases militares a hoteles en las ciudades. En general, es el comportamiento de Estados Unidos lo que ha llevado a la región a esta situación".

El funcionario iraní también mencionó que desde el país asiático no buscan el alto el fuego en el conflicto con Estados Unidos e Israel, sino que quieren alcanzar "el fin" de la guerra por completo y "en todos los frentes".

08.05: Irán arrestó a más de 100 presuntas "células monárquicas" y sospechosos de espionaje

Este miércoles, las autoridades de Irán informaron el arresto de más de 100 presuntas "células monárquicas", señaladas por planear actuar contra la República Islámica, al mismo tiempo que también detuvieron a sospechosos de espionaje e individuos acusados de colaborar con un canal de televisión prohibido.

"Se identificaron y arrestaron 111 células monárquicas en 26 provincias antes de que pudieran actuar el último miércoles del año", indicaron desde el Ministerio de Inteligencia de Irán en referencia al Año Nuevo iraní, según indicó un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars. No se indicó la cantidad de personas involucradas en las presuntas células detenidas.

Las autoridades iraníes también detuvieron a cuatro presuntos espías de Estados Unidos en la ciudad de Hamedan y en la provincia de Azerbaiyán Occidental, ambas ubicadas al oeste del país asiático; al mismo tiempo, detuvieron a otras 21 personas acusadas de colaborar con la cadena Iran International, prohibida en el país.

07.47: 12 muertos y 41 heridos por un ataque israelí en Beirut

En el día 19 de la guerra en Medio Oriente, se registraron al menos 12 muertos y 41 heridos como consecuencia de diferentes ataques israelíes tres barrios de Beirut, capital de Líbano, dos de ellos sin previo aviso. La cifra fue reportada por el ministerio libanés de Sanidad.

Uno de los fallecidos durante los ataques es Mohammad Sherri, un responsable de Al Manar TV, el canal de la organización terrorista Hezbolá, respaldada por Irán, la cual se sumó al conflicto el pasado 2 de marzo, 48 horas después de que Israel y Estados Unidos comenzaran a atacar territorio iraní.

"Eran las cuatro de la mañana, estábamos durmiendo. Huimos en pijama, y nos fuimos a una plaza del centro de la ciudad", relató en diálogo con AFP Sarah Saleh, de 29 años, una de las sobrevivientes del ataque en el barrio de Bashura, donde uno de los ataques alcanzó un edifico residencial.

07.36: Israel afirma que mató al titular iraní de Inteligencia

Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Defensa de Israel, afirmó que el ejército israelí mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib. Su muerte se produjo luego de la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, la cual fue confirmada este martes por las autoridades de Irán.

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también", afirmó el titular de la cartera de Defensa israelí Israel Katz a través de un comunicado.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, le restó importancia al asunto y señaló: "Irán tiene una sólida estructura política. La presencia o ausencia de un solo individuo no afecta a dicha estructura".