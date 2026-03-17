Israel afirma haber matado al jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, y crece la tensión

Irán incendió un enorme yacimiento de gas natural en Emiratos Árabes Unidos mientras intensifica los ataques contra infraestructuras energéticas clave, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a aliados y a países como China que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz.

El ataque con drones al yacimiento Shah, cerca de la frontera de Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudita, marca la primera vez que Irán daña una instalación upstream de petróleo o gas en ese país durante la guerra. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos dijo que las operaciones fueron suspendidas y que no hubo heridos en el campo, operado conjuntamente por Abu Dhabi National Oil Co. y la estadounidense Occidental Petroleum Corp.

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Durante la noche, Emiratos Árabes Unidos cerró su espacio aéreo ante varios drones y misiles entrantes. Las autoridades dijeron que las operaciones aéreas volvieron a la normalidad a primeras horas del martes. Los ataques se produjeron un día después de que Irán impactara un tanque de combustible en el principal aeropuerto de Dubái —el mayor centro mundial de viajes internacionales— generando una gran columna de humo y una breve suspensión de vuelos.

La guerra, ahora en su día 18, muestra pocas señales de disminuir. Irán continúa lanzando drones y misiles contra Estados del golfo Pérsico e Israel, y afirma que no está interesado en conversaciones de alto al fuego. Estados Unidos e Israel siguen atacando objetivos iraníes a diario, incluso en la capital, Teherán. Israel, además, intensifica operaciones en Líbano, donde libra una guerra paralela contra el grupo militante Hezbolá respaldado por Irán.

Más de 4.000 personas han muerto en Medio Oriente hasta ahora, según recuentos de gobiernos y organizaciones no gubernamentales. La agencia Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, señaló que alrededor de 3.100 personas han muerto en Irán, mientras que el gobierno libanés afirma que 850 han fallecido allí por ataques israelíes. Decenas han muerto en Estados del Golfo e Israel, mientras que Estados Unidos ha perdido 13 efectivos militares.

Para los Estados del Golfo, mientras la estrategia de Irán siga siendo “infligir la máxima disrupción económica, entonces, por el hecho de ser algunos de los mayores exportadores de petróleo y gas del mundo, se encontrarán en la línea de fuego”, dijo Torbjorn Soltvedt, analista principal de Medio Oriente en Verisk Maplecroft, a Bloomberg TV el martes.

Los precios del petróleo se han mantenido estables esta semana, con el Brent en torno a US$104 por barril. Sin embargo, han escalado desde el inicio de la guerra —al igual que los precios del gas natural licuado, fertilizantes, aluminio y otras materias primas— principalmente debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz, el paso estrecho entre Irán y Omán. Se trata de una vía clave por la que normalmente transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y GNL.

Trump reiteró el lunes por la noche sus llamados a otros países, incluidos los de Europa, para ayudar a reabrir este punto crítico, mientras aumenta la presión sobre su administración para reducir los elevados precios de la gasolina en Estados Unidos y estabilizar los mercados globales de bonos.

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“Numerosos países me han dicho que están en camino —algunos están muy entusiasmados con esto y otros no—”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos, muchos años”.

Sin embargo, ningún país ha dicho públicamente que enviará buques de guerra para escoltar embarcaciones comerciales a través de Ormuz. Muchos analistas militares han señalado que, en ausencia de un alto al fuego, será peligroso enviar barcos por el estrecho incluso con escolta militar.

Irán ha atacado alrededor de 20 embarcaciones en el golfo Pérsico y cerca de Ormuz desde que comenzó el conflicto.

El presidente está frustrado porque los países siguen sin comprometerse. Dijo que solicitó a China —entre los países a los que pidió apoyo naval— retrasar cerca de un mes una cumbre prevista entre el 31 de marzo y el 2 de abril con su homólogo Xi Jinping. Trump afirmó que era importante permanecer en Washington para supervisar la guerra.

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Trump ha criticado a la OTAN y a otros aliados, al afirmar que han dependido de Estados Unidos por “decenas de miles de millones de dólares” en protección y no han actuado cuando se les ha pedido.

Consultado el lunes sobre si Estados Unidos podría poner fin a la guerra esta semana, Trump respondió: “Claro”. Luego añadió: “No lo creo, pero será pronto”.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz ha obligado a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak y Kuwait a reducir la producción de petróleo. Catar ha cerrado la producción de GNL, combustible del que es uno de los tres mayores proveedores mundiales.

Solo unas pocas embarcaciones comienzan a salir del golfo Pérsico a través de Ormuz, la mayoría con destino a países como China e India.

“Estamos golpeando su capacidad para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz, con más de 30 buques colocadores de minas destruidos”, dijo Trump. Añadió que los funcionarios estadounidenses no están seguros de si Irán ha colocado minas en el estrecho, pero advirtió que sería “una forma de suicidio” si lo hiciera.

El presidente amenazó con ampliar los ataques a la isla de Kharg para incluir infraestructura petrolera, tras los bombardeos contra instalaciones militares durante el fin de semana. Esta isla del golfo Pérsico es el principal centro de exportación de Irán.

El alza del petróleo desde el inicio de la guerra —cerca de un 40% en las últimas dos semanas— ha impulsado los precios de la gasolina en Estados Unidos. Esto representa una mala noticia para Trump de cara a las elecciones de medio mandato que definirán el control de ambas cámaras del Congreso en pocos meses. El precio promedio del galón de gasolina ha aumentado cada día desde el inicio del conflicto hasta situarse en torno a US$3,70, según la Asociación Estadounidense del Automóvil.

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Subrayando el impacto interno para Trump, funcionarios de la administración están pidiendo paciencia a los estadounidenses.

“Si hubiera una forma fácil de resolver Ormuz, se habría resuelto en la administración de Reagan”, dijo Caroline Glick, asesora del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una entrevista.

Trump dijo el lunes que estaba “muy orgulloso” de su decisión de iniciar la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Argumentó que sin la acción estadounidense, Irán habría obtenido armas nucleares —algo que el régimen en Teherán niega— y que otros países deberían estar “agradeciéndome”.

El lunes, Trump destacó la incertidumbre sobre eventuales conversaciones de alto al fuego, incluida la cuestión de con quién negociaría Estados Unidos dentro del gobierno iraní.

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“No sabemos quién es su líder”, dijo. “Tenemos personas que quieren negociar. No tenemos idea de quiénes son”, añadió, señalando que no está claro si el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, sigue con vida.

La guerra ha puesto de relieve divisiones dentro de la base de apoyo de Trump, con muchos simpatizantes expresando preocupación. Trump estuvo acompañado en un evento el lunes por el vicepresidente JD Vance, un posible candidato presidencial para 2028, quien ha criticado la participación de Estados Unidos en conflictos prolongados en el extranjero.

Consultado sobre su postura, Vance dijo que siempre ha coincidido en que “Irán no debe tener un arma nuclear” y elogió la gestión de Trump en la guerra.

GZ