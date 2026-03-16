Guerra en Irán pone en duda el suministro global de semiconductores

Mientras la guerra en Medio Oriente se extiende hacia una tercera semana, la industria global de semiconductores enfrenta crecientes amenazas de que el conflicto interrumpa suministros clave para la fabricación de chips y dispare el costo de la electricidad en Taiwán, uno de los pilares de la industria tecnológica actual.

Si bien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y funcionarios del gobierno han intentado tranquilizar a los mercados, inversionistas, analistas y ejecutivos del sector advierten que los riesgos aumentan a medida que los combates se prolongan. El vasto sector de fabricación de chips de la isla —que representa cerca de una quinta parte de la economía— depende de una amplia gama de químicos, componentes, maquinaria y otros materiales provenientes del exterior para sostener el mercado global de semiconductores, que se proyecta alcance alrededor de US$1 billón en ventas este año.

Entre ellos se encuentran el helio —del cual un tercio se procesa en Catar— y el azufre, que se produce a través del refinamiento de petróleo y gas. Cualquier interrupción grave en esos insumos o en la red eléctrica de Taiwán, que obtiene un tercio de su combustible desde Medio Oriente, afectaría a TSMC.

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El estrecho de Ormuz, el arma económica de Irán en la guerra con Estados Unidos

La compañía es el único fabricante de los aceleradores avanzados de inteligencia artificial de Nvidia Corp. y de los procesadores del iPhone de Apple Inc., y produce aproximadamente 90% de los chips lógicos más avanzados del mundo. La demanda ya supera su capacidad para fabricar chips de IA, lo que significa que cualquier problema en la producción complicaría los US$650.000 millones en gasto planificado en inteligencia artificial por parte de las grandes tecnológicas este año. Las interrupciones también se extenderían a industrias más allá de la tecnología, desde la electrónica de consumo hasta la fabricación de automóviles, en un momento en que esas empresas enfrentan el fuerte aumento en el precio de los chips de memoria necesarios para la mayoría de los dispositivos modernos.

“Una interrupción en el estrecho de Ormuz no detendría automáticamente la producción de chips, pero podría repercutir en los costos de la electricidad, el suministro de materiales y la economía de construir infraestructura de inteligencia artificial”, dijo Shawn Kim, jefe de investigación tecnológica para Asia en Morgan Stanley, en un podcast la semana pasada. Añadió que quienes construyen instalaciones de alto consumo energético, como grandes centros de datos, podrían enfrentar mayores costos operativos y menores ingresos.

Mucho depende de cuánto tiempo persista la guerra. Sin embargo, la mayor preocupación se centra en la inusualmente alta dependencia de Taiwán del gas natural licuado.

La fuerte dependencia de cargamentos transportados por mar y una reserva de gas natural licuado de alrededor de 11 días dejan a Taiwán particularmente vulnerable a interrupciones en el suministro. En comparación, Corea del Sur tiene capacidad de almacenamiento suficiente para al menos 52 días de gas natural licuado, según el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Japón también cuenta actualmente con alrededor de tres semanas de reservas. Taiwán además tiene algunas semanas adicionales de inventario en buques que se dirigen a la isla, según estimaciones de Morgan Stanley.

Taiwán depende en 97% de importaciones extranjeras para cubrir sus necesidades energéticas, estimaron analistas de Goldman Sachs Group Inc. liderados por Alvin So en una nota publicada el domingo, y alrededor de 37% del suministro de gas natural licuado proviene de Medio Oriente. Advirtieron que es probable que Taiwán tenga que pagar una prima significativa por cargamentos de reemplazo.

“El tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz sigue gravemente interrumpido y Catar ha declarado fuerza mayor. Para Taiwán, el principal canal de riesgo no es solo el precio del petróleo, sino la disponibilidad física de gas, su precio y el tiempo de entrega”, señalaron los analistas de Goldman Sachs.

Por ahora, Taiwán ha asegurado el gas natural licuado necesario para marzo y abril para compensar las restricciones en los envíos desde Catar y la isla cuenta con un suministro eléctrico adecuado, dijo el sábado el Ministerio de Asuntos Económicos. Las empresas locales también pueden adquirir helio de múltiples fuentes, incluidos Estados Unidos y Australia, y los suministros no deberían verse afectados por problemas en ninguna región, añadió el ministerio en un comunicado separado.

Para abordar la vulnerabilidad de sus reservas de gas natural licuado, Taiwán decidió elevar el inventario mínimo legal de gas natural a 14 días a partir del próximo año, desde los actuales 11 días, y revisará esa norma en el futuro, según Chen Chung-hsien, subdirector general de la Administración de Energía de la isla. Taiwán ya aseguró más de la mitad de sus necesidades de gas natural licuado para mayo y ha iniciado negociaciones con Estados Unidos para el suministro de junio, dijo.

Más allá del gas natural licuado, Taiwán también aseguró petróleo crudo para marzo y abril y actualmente trabaja en los envíos de mayo. “Los semiconductores son una industria estratégica para Taiwán y nos aseguraremos de que el suministro eléctrico para las plantas de chips sea estable”, dijo a Bloomberg News.

Si las interrupciones se prolongan durante un período extenso, la escasez de helio podría obligar a los fabricantes de chips a priorizar la producción de chips de inteligencia artificial con mayores márgenes en lugar de componentes menos rentables, dijo Michael Deng, analista de Bloomberg Economics.

Las acciones de TSMC han caído alrededor de 7% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, mientras que las acciones globales han perdido cerca de 6%. La empresa dijo el lunes que por ahora no anticipa un impacto significativo en sus operaciones.

Europa es otro eslabón de la cadena global de suministro tecnológico que podría volverse vulnerable con el tiempo. Los fabricantes de chips del continente también dependen de las importaciones de helio, y Polonia es el único productor dentro de la Unión Europea. Su producción cubre alrededor de 8% de la demanda de la región, dijo Julia Christina Hess, líder del programa Global Chip Dynamics del centro de estudios Interface. La UE obtiene aproximadamente 40% de su helio desde Catar, añadió.

La posición de Europa

Europa ha ampliado su capacidad de almacenamiento estratégico en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania y al cierre de la unidad de enriquecimiento de la Reserva Nacional de Helio de Estados Unidos. La instalación subterránea de almacenamiento de helio de Air Liquide SA en la ciudad alemana de Gronau-Epe tiene una capacidad de alrededor de 47 millones de metros cúbicos al año, dijo Hess, “lo que podría actuar como un amortiguador ahora”.

Por ahora, los fabricantes de chips del bloque dicen no estar preocupados. Un portavoz de la Asociación Europea de la Industria de Semiconductores señaló en un correo electrónico que sus miembros no ven una amenaza inmediata para la disponibilidad general de helio. Un portavoz del fabricante alemán de chips Infineon Technologies AG dijo que la empresa obtiene helio de varias regiones y mantiene reservas, lo que mitiga cualquier impacto del estrecho de Ormuz.

Pero otras presiones sobre la cadena de suministro podrían desafiar a los fabricantes europeos más rápidamente. Frank Bösenberg, director ejecutivo del grupo de lobby alemán Silicon Saxony, dijo que la división de carga de Cathay Pacific Airways Ltd. maneja 30% del transporte global de obleas de silicio. Su centro regional en Dubái actualmente no puede operar con normalidad, lo que crea el potencial de interrupciones.

Dado el número de riesgos en la cadena de suministro global, la pregunta más amplia es cuán severo sería el impacto económico si la guerra continúa. Cualquier perturbación en el ecosistema de chips de Taiwán, en particular, podría generar efectos en cadena sobre algunas de las mayores industrias del mundo.

Y también agravaría una escasez histórica de chips de memoria, que ya está obligando a empresas de consumo a aumentar precios en todo el mundo.