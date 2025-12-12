China está considerando un paquete de incentivos de hasta US$70.000 millones para financiar y respaldar su industria de fabricación de chips, inyectando más dinero estatal en un sector que considera crucial en su conflicto tecnológico con Estados Unidos.

Funcionarios están deliberando propuestas para destinar un paquete de subsidios y otros apoyos financieros en el rango de 200.000 millones de yuanes (US$28.000 millones) a 500.000 millones de yuanes (US$70.000 millones), dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron anonimato para discutir conversaciones privadas. Los detalles finales de esos incentivos, los montos exactos y las empresas objetivo aún se están definiendo, añadieron las personas.

Relevamiento tecnológico en Argentina: “La mayoría de las organizaciones se perciben más evolucionadas de lo que realmente están”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La magnitud del esfuerzo —que en su límite inferior comienza a acercarse al capital que Washington destinó para la Chips Act— subraya la determinación de Pekín de reducir su dependencia de fabricantes extranjeros como Nvidia Corp. Sugiere que el gobierno seguirá respaldando a firmas como Huawei Technologies Co. y Cambricon Technologies Corp., incluso después de que el gobierno de Trump aprobara la venta de chips de Nvidia, como el más potente H200, a China.

En su límite máximo, la propuesta se traduce en el mayor programa de incentivos de semiconductores respaldado por el Estado jamás concebido, en un momento en que países desde Europa hasta Medio Oriente buscan garantizar la producción y el suministro local de un componente considerado esencial para la IA y la seguridad nacional.

El programa chino funcionará por separado de los planes de financiamiento gubernamental existentes, como el vehículo de inversión de capital Big Fund III de US$50.000 millones, añadieron las personas. Representantes del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, que supervisa el Big Fund y ayuda a administrar medidas de apoyo, no respondieron a una solicitud de comentarios enviada por fax.

China está canalizando recursos hacia la mayor arena de semiconductores del mundo en un momento crítico desde el punto de vista geopolítico.

El presidente Xi Jinping ha prometido desarrollar las capacidades de semiconductores del país con un enfoque de “toda la nación”, aprovechando todos los recursos del país. Pekín está preocupado por la imprevisibilidad del acceso a tecnología de Estados Unidos, ante las restricciones de exportación implementadas por tres gobiernos distintos, comenzando por el primer mandato de Donald Trump.

Ese mandato se ha manifestado en varios frentes a lo largo de los años. Y a medida que Pekín prioriza el desarrollo de semiconductores y de la IA, empresas en toda la cadena de suministro han disfrutado de un auge en su fortuna.

Las herramientas que necesita una pyme para enfrentar los desafíos tecnológicos de 2026

El principal fabricante por contrato, Semiconductor Manufacturing International Corp., está ampliando de manera constante sus capacidades como principal socio de Huawei, incluso sin el equipo avanzado necesario para fabricar los chips más sofisticados.

Mientras tanto, las acciones del diseñador de aceleradores de IA Moore Threads Technology Co. han subido más de 600% desde su debut en Shanghái.

Funcionarios chinos también han pedido a empresas que prioricen la adopción de componentes nacionales.

Argentina apuesta a la infraestructura digital para triplicar exportaciones

Han instado a agencias y compañías locales a evitar el H20 de Nvidia, un chip menos potente adaptado para China para cumplir con los controles de Estados Unidos. Ejecutivos de Nvidia han dicho que su participación en el mercado de IA del país ha caído a cero.

Pekín tampoco ha acordado públicamente permitir la importación de los productos H200 de Nvidia, a pesar del reciente cambio de política de Estados Unidos.

Aun así, la tecnología de China está unos seis años por detrás de los procesos más avanzados controlados por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., el fabricante de referencia para Nvidia y Advanced Micro Devices Inc.

GZ/DCQ