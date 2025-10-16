TSMC eleva sus proyecciones en un voto de confianza a la “megatendencia” de la IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) elevó por segunda vez en el año su proyección de crecimiento de los ingresos para 2025, reforzando las expectativas sobre la duración del auge global de la inversión en inteligencia artificial.

El principal fabricante de chips para Apple Inc. y Nvidia Corp. prevé ahora un crecimiento anual de ventas de alrededor del 35%, unos puntos porcentuales más que su estimación anterior. El ajuste al alza resulta notable, dado que la mayor empresa de Taiwán había mejorado su proyección hace apenas tres meses, impulsando un repunte bursátil que agregó más de US$260.000 millones a su valor de mercado.

Los resultados subrayan cómo TSMC se consolida como uno de los mayores beneficiarios del gasto en infraestructura de IA, que podría superar el billón de dólares en los próximos años. Desde OpenAI hasta Oracle Corp., los líderes tecnológicos compiten por construir centros de datos que sostengan la tecnología en la era posterior a ChatGPT. La nueva proyección llegó tras un aumento mejor al esperado de 39% en la ganancia neta, hasta 452.300 millones de dólares taiwaneses (US$14.800 millones) en el trimestre de septiembre.

El director ejecutivo C.C. Wei reiteró que la industria enfrenta incertidumbre geopolítica y reconoció que las sanciones de Estados Unidos están limitando el acceso al vasto mercado chino de semiconductores. Empresas de toda la cadena global del sector se preparan para interrupciones luego de que Pekín impusiera restricciones a la exportación de minerales raros —esenciales para la mayoría de los dispositivos tecnológicos— y Washington respondiera con nuevos aranceles y controles de software.

Pero Wei aseguró que la demanda de IA compensará la pérdida del mercado chino. “La convicción en la megatendencia de la IA se está fortaleciendo”, dijo a los analistas. “La demanda de IA sigue siendo muy fuerte, más de lo que pensábamos hace tres meses”.

Como fabricante de semiconductores más avanzado del mundo, TSMC desempeña un papel central en la fiebre de inversión en inteligencia artificial, con Nvidia en el centro del fenómeno. La compañía estadounidense produce los aceleradores de alto rendimiento esenciales para entrenar y operar servicios como ChatGPT y Gemini de Google.

Sin embargo, el frenesí inversor y el alza en las valoraciones tecnológicas evocan el recuerdo de la burbuja puntocom, ante la falta persistente de aplicaciones de IA de uso masivo. Wei dijo que TSMC mantiene contacto constante con sus clientes para planificar la demanda futura y la expansión de capacidad.

“Obviamente hay algunas interrogantes sobre la situación en China, desde varios ángulos diferentes”, dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Matthew Bloxham. “Pero parecen muy optimistas de que, incluso sin China, hay una demanda muy sólida por sus plataformas”.

El jueves, la empresa elevó el límite inferior de su gasto de capital anual, destinando al menos US$40.000 millones en 2025 a expansión y mejoras, frente al piso previo de US$38.000 millones.

Gran parte de esa inversión se dirigirá a nuevas plantas en Estados Unidos, destinadas a reducir riesgos comerciales.

TSMC se ha comprometido a invertir US$165.000 millones para ampliar su manufactura en Arizona, como parte de una expansión global que también abarca Europa y Japón.

