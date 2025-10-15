Inteligencia artificial en el campo: “El agro siempre se ha caracterizado por la adopción de tecnologías”

La presidente de Agroactiva y del Foro Agroindustrial Argentino de Rosario (FARO), Rosana Nardi, analizó para Canal E la importancia de la inteligencia artificial en la transformación tecnológica del agro argentino.

“El pasado 9 de octubre, estuvimos en Rosario, en Salones Puerto Norte, realizando la segunda jornada de FARO, que es el Foro Agroindustrial Argentino de Rosario”, comentó Rosana Nardi. “Notamos que se estaba hablando mucho de inteligencia artificial, pero tangencialmente, en lo que respecta al campo argentino. Entonces, nos decidimos hacer este evento, que fue el primer evento exclusivamente de inteligencia artificial aplicada al agro”, explicó.

Los beneficios de la inteligencia artificial para el campo

Luego, manifestó que durante toda la jornada, se abordaron “todos los temas relacionados con el campo, con el sector, con la producción, que involucró a las empresas, al ser humano, a nuestro planeta, al cuidado del suelo y a cómo utilizar la inteligencia artificial en los diversos ámbitos y rubros del sector”.

Sobre la actitud del productor frente a las nuevas tecnologías, Nardi aseguró: “El sector agroindustrial, el sector agropecuario, la verdad es que siempre se ha caracterizado por la adopción de tecnologías”.

El entusiasmo de los productores por las nuevas tecnologías

“Basta con ver las maquinarias, lo que nosotros vemos en nuestra exposición todos los años, que están todos los expositores, todas las empresas presentan las últimas innovaciones tecnológicas y todos los productores, los ingenieros agrónomos, los técnicos, ávidos de encontrarse con esas nuevas tecnologías y comenzar a usarlas”, señaló.

En este sentido, la entrevistada remarcó: “Nosotros ya estamos acostumbrados a que el campo argentino toma muy bien todas las nuevas irrupciones tecnológicas e intenta ponerlas en su trabajo todos los días”.

En relación con la inversión necesaria, sostuvo: “Lo que tiene a favor el tema de la inteligencia artificial es que con muy poco presupuesto o con una inversión no demasiado grande, ya podemos empezar a tener resultados muy potentes”.