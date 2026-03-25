Meta y Google deberán pagar indemnización por adicción en redes sociales

Meta Platforms Inc y Alphabet Inc. han sido declaradas responsables y deberán pagar una indemnización a una mujer de 20 años que alegaba que su adicción a las plataformas de redes sociales de estas empresas le provocó una crisis de salud mental, según dictaminó un jurado.

El veredicto del miércoles en Los Ángeles representa una victoria para la demandante, Kaley G.M., y pone de relieve el riesgo financiero al que se enfrentan las empresas por miles de demandas adicionales que alegan que Instagram y YouTube están diseñadas intencionalmente para generar adicción en usuarios jóvenes sin considerar su bienestar.

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Los miembros del jurado determinaron que Meta debe pagar al menos US$2,1 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios, y que Google debe pagar al menos US$900.000. El jurado escuchará más argumentos para decidir si también corresponde imponer daños punitivos a las empresas.

En el primer caso de este tipo que llega a juicio, se pidió al jurado de 12 personas del tribunal estatal de California que determinara si Meta y Google fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y si debieron advertir que sus productos podían ser peligrosos para menores.

Los daños denunciados

Kaley —quien afirmó que comenzó a ver videos en YouTube a los seis años y a usar Instagram a los nueve— atribuyó a las plataformas diversos daños, entre ellos ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

“Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales”, señaló Meta en un comunicado.

YouTube no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.