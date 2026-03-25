Un jurado de Nuevo México declaró responsable a Meta por poner en riesgo a menores frente a delitos sexuales en sus plataformas, que incluyen Facebook, Instagram y Whatsapp. La compañía fue condenada a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Es un juicio histórico, ya que por primera vez un tribunal considera que la empresa debe hacerse responsable por lo que sucede en sus plataformas.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, había presentado una demanda contra Meta y también contra su fundador, Mark Zuckerberg, por crear un "caldo del cultivo" para el abuso sexual de menores y la trata de personas, en diciembre de 2023. La demanda estaba basada en una investigación del medio británico The Guardian que destacaba cómo Facebook era usada como plataforma para tráfico sexual de niños, niñas y adolescentes, y en la experiencia que los propios trabajadores de la fiscalía vivieron al crearse perfiles falsos en la plataforma y hacerse pasar por menores.

Mark Zuckerberg cierra el metaverso: la plataforma que iba a cambiar internet y terminó en pérdidas millonarias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El juicio comenzó recién en enero de 2026, en la ciudad estadounidense de Santa Fe.Tras casi siete semanas, este martes el tribunal dio su veredicto. Encontraron a la compañía responsable de dos cargos bajo la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México: representación errónea sobre la seguridad de las plataformas y prácticas inconscientes. Según el jurado, Meta hizo declaraciones falsas o engañosas e incurrió en prácticas comerciales "inconscientes" diseñadas para aprovechar las vulnerabilidades e inexperiencia de los niños.

La empresa fue penalizada con una multa de 5000 dólares por cada violación a la ley en cada uno de estos dos cargos. Esa cifra se multiplicó por 37500, el número estimado de adolescentes que usan los productos de Meta en Nuevo México. La cifra equivale a la cuarta parte de los adolescentes del estado. Si bien parece una cifra grande, es muy inferior a los 2100 millones que había solicitado la fiscalía.

El fiscal asegura que los ejecutivos sabían el daño que hacían

Durante el proceso se presentaron 40 testigos, entre ellos empleados de Meta, funcionarios de seguridad y educadores. También se exhibieron cientos de documentos internos, correos electrónicos e informes. La fiscalía sostuvo que los algoritmos de la empresa dirigían a adultos hacia contenido de adolescentes y que Meta ocultaba hallazgos sobre riesgos para los jóvenes.

“Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos perjudicaban a los niños”, aseguró el fiscal Torrez. Sostuvo que el veredicto del jurado "es una victoria histórica para cada niño y cada familia que han pagado el precio por la decisión de Meta de anteponer las ganancias a la seguridad de los menores”. Y agregó: “Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos perjudicaban a los niños, ignoraron las advertencias de sus propios empleados y le mintieron al público sobre lo que sabían”.En declaraciones grabadas que se reprodujeron en el juicio, Mark Zuckerberg y el líder de Instagram, Adam Mosseri, reconocieron que daños como la explotación sexual resultan "inevitables" en plataformas con una base de usuarios tan grande.

Meta anuncia que apelará la sentencia

Tras el veredicto, un vocero de Meta declaró: “Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y apelaremos”. La empresa agregó: “Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas, y tenemos claro lo complejo que es identificar y eliminar a los actores malintencionados o el contenido dañino”.

En la segunda etapa del juicio, que se inicia el 4 de mayo, un juez evaluará si corresponde imponer sanciones adicionales y ordenar cambios específicos en las plataformas. El estado busca que Meta implemente verificación de edad efectiva, expulse a los agresores sexuales y proteja a los menores de comunicaciones cifradas que dificultan las investigaciones.

Redes sociales, menores y el reconocimiento de un fracaso

Mientras tanto, otros tribunales en Estados Unidos analizan demandas similares contra empresas de tecnología por daños a menores, incluido un caso en California contra Meta y YouTube. Como contraargumento, Meta sostiene que invirtió miles de millones en herramientas de seguridad, como las cuentas de Instagram Teen. Muchos analistas comparan el proceso con los juicios contra las tabacaleras en los años 90 por ocultar riesgos conocidos de sus productos.

MB/fl