Meta elimina puestos mientras acelera su giro hacia la IA

Meta Platforms Inc se dispone a recortar varios cientos de empleos como parte de una reestructuración que afecta a distintos equipos en toda la empresa, incluidos los de ventas, reclutamiento y la división de hardware Reality Labs.

Los despidos afectarán a empleados tanto en Estados Unidos como en otros mercados internacionales, según una persona familiarizada con el asunto. Algunos de los trabajadores afectados recibirán ofertas para ocupar otros puestos o la opción de trasladarse a otra oficina para permanecer en la empresa, añadió la fuente.

Algunos miembros de la división Reality Labs de Meta fueron instruidos a trabajar de forma remota el miércoles como preparación para los recortes, según dos personas con conocimiento del anuncio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Meta y Google deberán pagar indemnización por adicción en redes sociales

“Los equipos de Meta se reestructuran o implementan cambios con regularidad para asegurarse de estar en la mejor posición para cumplir sus objetivos”, señaló un portavoz de la empresa en un comunicado. “Siempre que es posible, buscamos otras oportunidades para los empleados cuyos puestos puedan verse afectados”.

Los recortes afectarán a menos de 1.000 empleados en total, según una persona familiarizada con el tema. Meta contaba con aproximadamente 79.000 empleados en todo el mundo al inicio del año.

Apuesta por la inteligencia artificial

Meta ha sido una de las empresas tecnológicas que más ha invertido en inteligencia artificial. La compañía proyectaba un gasto de capital récord este año —de hasta US$135.000 millones— y el director ejecutivo Mark Zuckerberg dijo que Meta destinará US$600.000 millones a proyectos de infraestructura en EE.UU. para 2028. Zuckerberg ya había señalado que la inteligencia artificial transformará los flujos de trabajo de la empresa, y los ingenieros ya utilizan agentes de IA para asistir en programación y otros proyectos.

Meta ya ha reducido su plantilla este año. Reality Labs, la división interna que desarrolla hardware futurista como gafas de IA y visores de realidad virtual, eliminó más de 1.000 puestos en enero, mientras la empresa redirige recursos hacia dispositivos wearables impulsados por IA y se aleja de algunos de sus productos de mundos virtuales, conocidos como el metaverso.

LM