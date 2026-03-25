BTS volvió con récord global en Netflix y marca el pulso del streaming en vivo

El programa de regreso de BTS de Netflix Inc. atrajo a 18,4 millones de espectadores en todo el mundo, lo que pone de relieve la demanda de eventos en directo presentados por artistas de primer nivel.

El programa de 60 minutos, BTS The Comeback Live|ARIRANG, celebrado en la plaza Gwanghwamun, en el centro de Seúl, el sábado por la noche, fue la primera actuación del grupo de K-pop desde finales de 2022. La retransmisión en directo fue el programa número uno en 24 países, según informó Netflix en un comunicado el martes.

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La banda se está preparando para una gira mundial tras una pausa de casi cuatro años, durante la cual sus integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio. El concierto, que contó con una intensa promoción, atrajo a un público presencial menor de lo inicialmente esperado, posiblemente debido a las estrictas medidas de control de multitudes.

El diferencial de la programación en directo

La estrategia en evolución de Netflix busca utilizar la programación en directo para diferenciarse en un mercado de streaming altamente competitivo. La empresa ha estado invirtiendo en infraestructura y capacidades de producción para respaldar este tipo de eventos en Asia.

Esta iniciativa ha generado audiencias cada vez mayores para Netflix. Su retransmisión en directo de la escalada de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101 atrajo a unos 6,2 millones de espectadores en enero, mientras que su emisión exclusiva del Clásico Mundial de Béisbol a comienzos de este mes apuntó a una audiencia más amplia en Japón.

En 2024, la retransmisión en directo del partido de la NFL entre los Ravens y los Texans alcanzó un pico de más de 27 millones de espectadores en EE.UU., según datos de Nielsen, con la actuación de Beyoncé en el espectáculo de medio tiempo. El mayor éxito de la plataforma hasta ahora sigue siendo la pelea de boxeo de 2024 entre Jake Paul y Mike Tyson, que, según Netflix, alcanzó unos 65 millones de espectadores en todo el mundo.

Para BTS, la retransmisión en directo es el eje de una estrategia de regreso más amplia que incluye un nuevo álbum, Arirang, un documental de Netflix y una gira de estadios que se prevé genere entre US$1.000 millones y US$2.000 millones en ventas, dependiendo del gasto de los fans en merchandising y en la retransmisión de pago de los conciertos en vivo.