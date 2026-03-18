Google asegura energía para centro de datos con inédito acuerdo a 20 años

Google de Alphabet Inc. avanza con planes para un gran centro de datos en Michigan que incluye un contrato eléctrico a 20 años mediante el cual está obligado a cubrir el costo total de incorporar una gran cantidad de nueva energía limpia.

El acuerdo con DTE Energy Co. pone de relieve la intensa competencia por conectar este tipo de instalaciones a la red eléctrica, así como la preocupación de las comunidades de que estos proyectos eleven las tarifas eléctricas. Se espera que el proyecto utilice hasta un gigavatio de electricidad, con servicio a partir de diciembre de 2027 y alcanzando su carga total a fines de 2028, según informó DTE en una presentación regulatoria el martes.

La carrera de las grandes tecnológicas por construir centros de datos masivos para sus operaciones y ambiciones en inteligencia artificial ha presionado la red eléctrica y elevado los costos de servicios públicos para hogares y pequeñas empresas en algunas regiones de Estados Unidos. El tema ha llegado a los niveles más altos de la política en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump instando a las firmas tecnológicas a asumir parte de los costos de electricidad.

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Google dijo que está evaluando un sitio en Van Buren Township, cerca de Detroit. El sitio web del municipio actualmente menciona un proyecto de centro de datos denominado “Project Cannoli”, que generó oposición comunitaria en enero.

Actualmente, DTE produce la mayor parte de su electricidad a partir de combustibles fósiles, con cerca del 41% proveniente del carbón, 26% del gas natural y el resto principalmente de energía nuclear y eólica, según su sitio web. Google indicó en un comunicado que sus operaciones de centros de datos serán abastecidas por 2,7 gigavatios de nuevos recursos, incluidos energía solar, almacenamiento y flexibilidad de la demanda.

El acuerdo que proponen Google y DTE es inusual. Para empezar, un contrato a 20 años —especialmente por una cantidad tan grande como un gigavatio— es considerablemente más largo que los acuerdos típicos entre empresas eléctricas y clientes, algo que DTE reconoce en documentos presentados ante reguladores. El compromiso de Google de cubrir completamente los costos de 1.600 megavatios de nueva energía renovable y 480 megavatios de almacenamiento en baterías también es novedoso y podría servir como modelo para otras tecnológicas que necesitan electricidad para alimentar sus crecientes necesidades de computación en inteligencia artificial.

El contrato de Google con DTE requiere la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan, el regulador estatal de servicios públicos. Los acuerdos eléctricos para grandes centros de datos han generado escrutinio en Michigan. El mes pasado, la fiscal general, Dana Nessel, pidió reconsiderar la aprobación para que DTE suministre energía a un enorme desarrollo de centro de datos planificado por Oracle Corp. y OpenAI.

En competencia

Ejecutivos de Alphabet han señalado que la compañía debe gastar fuertemente en infraestructura de inteligencia artificial para mantenerse competitiva frente a rivales como Microsoft Corp. y OpenAI. En febrero, la empresa dijo que gastará hasta US$185.000 millones en gastos de capital este año, más que en los últimos tres años combinados y muy por encima de las estimaciones de analistas. Este gasto ha aumentado la presión sobre Google para demostrar que sus inversiones se traducirán en beneficios empresariales tangibles.

Los centros de datos y el equipo de redes representan alrededor de 40% de la inversión en infraestructura técnica de Alphabet, y el resto se destina a servidores, según indicó la empresa en su más reciente conferencia de resultados. El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, ha señalado que el acceso a la energía y a las cadenas de suministro podría influir en el gasto de la compañía.