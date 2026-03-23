Optimismo en México tras conversaciones preliminares con EE.UU. sobre T-MEC

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó sentirse optimista por el inicio de las conversaciones técnicas con Estados Unidos para revisar el acuerdo de libre comercio de América del Norte, a pesar de que Canadá permanece ausente de las primeras negociaciones.

“El hecho de que estas conversaciones técnicas hayan comenzado es una buena noticia”, dijo Ebrard en comentarios el domingo en N+ Univision, en el programa Esta Semana. Describió el ambiente de las conversaciones de la semana pasada en Washington como cordial y señaló que planea visitar Canadá en mayo.

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La oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que ambas partes instruyeron a sus equipos a “revisar opciones específicas para aumentar la producción y el empleo manufacturero en Estados Unidos y México, al tiempo que se limitan los insumos no de mercado en las cadenas de suministro de América del Norte”.

Las conversaciones comenzaron incluso cuando el presidente Donald Trump ha sugerido abandonar el marco de tres países en favor de acuerdos bilaterales. Las sesiones iniciales se han centrado exclusivamente en el comercio entre Estados Unidos y México.

Ebrard dijo que espera que Ottawa se sume pronto y que depende de Estados Unidos decidir cuándo invitar a Canadá a la mesa.

Un plazo clave se aproxima en julio de 2026, cuando los tres gobiernos deben confirmar por escrito si extienden el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por un nuevo período de 16 años. Ebrard defendió el acuerdo, afirmando que ha generado resultados significativos, incluidos crecimiento económico y empleo.

Las negociaciones cuentan con el respaldo de consultas recientes del gobierno mexicano con 30 sectores económicos, que concluyeron que el T-MEC debe fortalecerse en lugar de someterse a una renegociación profunda. Ebrard ha dicho que el peor escenario para la región sería pasar a revisiones anuales del acuerdo en lugar de una extensión integral que garantice certeza jurídica a largo plazo.

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Aunque Ebrard advirtió que el camino por delante “no será fácil” debido a diferencias en visiones sobre aranceles, dijo que las bases sentadas durante el último año “facilitarán el proceso”. México ha pasado meses abordando 54 preocupaciones planteadas por Estados Unidos, al tiempo que presentó 12 propias, señaló.

GZ