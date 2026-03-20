Marina de México mata a 11 aliados del Cártel de Sinaloa

Una operación de seguridad naval en Sinaloa, México, contra uno de los carteles más poderosos del país dejó 11 muertos.

Miembros de la marina abatieron a las personas mientras respondían a un ataque desde un edificio utilizado por un grupo afiliado a la facción del cartel conocida como “Los Mayos”, informó la fuerza en un comunicado publicado en X. La facción ha estado inmersa en una sangrienta disputa territorial desde la detención de su líder, Ismael “El Mayo” Zambada, en 2024.

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Las fuerzas de seguridad localizaron a la hija de un líder de un grupo criminal en otra propiedad, pero la entregaron a familiares debido a la falta de vínculos con actividades delictivas, señaló la marina. La persona era hija de Zambada, según un funcionario del gobierno no autorizado a hablar públicamente. La marina indicó que detuvo a un integrante de la organización criminal en ese mismo lugar.

La marina incautó armas de alto poder y equipo táctico en la propiedad donde ocurrió el tiroteo, indicó. En enero, México desplegó 1.600 militares adicionales para enfrentar la persistente violencia en Sinaloa.

Las fuerzas de seguridad mexicanas están en máxima alerta desde febrero, cuando el ejército abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. El hecho avivó temores de un aumento de la violencia. La operación ocurrió en momentos en que el país se prepara para ser coanfitrión de partidos del Mundial de la FIFA en junio, lo que atraerá a millones de turistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido abordar la alta tasa de homicidios en Sinaloa, pero la violencia ha continuado este año. Diez empleados de una mina de Vizsla Silver Corp. fueron secuestrados en enero; al menos cinco fueron hallados muertos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atribuyó el hecho a otra facción del Cartel de Sinaloa.

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Dos legisladores locales del partido opositor Movimiento Ciudadano fueron heridos de bala en Sinaloa en enero. El día en que Sheinbaum visitó el estado en febrero, una mujer de un colectivo de familias que buscan a personas desaparecidas fue encontrada muerta, según medios locales.

En agosto, Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en EE.UU. de cargos de narcotráfico, por los que enfrenta cadena perpetua. Su sentencia se anunciará en abril. También aceptó entregar US$15.000 millones como ganancias de sus delitos. Zambada fue arrestado en julio de 2024 tras ser presuntamente engañado por un rival del cartel y obligado a abordar un avión con destino a EE.UU.

GZ