Muere un migrante mexicano de 19 años en una cárcel de Florida y el ICE afirma que fue "un suicidio"

Un joven mexicano de 19 años murió en un centro de detención del estado de Florida que aloja a inmigrantes retenidos, de acuerdo con información difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según precisó el organismo, Royer Pérez Jiménez “murió por presunto suicidio”, aunque la causa definitiva del fallecimiento continúa bajo investigación oficial.

El deceso de Pérez Jiménez se convirtió en el número 46 ocurrido bajo custodia del ICE desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, según un relevamiento elaborado por la agencia Associated Press.

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El caso se suma a otro ocurrido en los últimos días: Pérez Jiménez es la segunda persona que fallece bajo custodia del organismo en la misma semana, luego de que un inmigrante afgano -cuya familia sostuvo que había sido evacuado tras colaborar durante años con fuerzas estadounidenses- muriera en un hospital de Texas después de haber sido detenido por autoridades migratorias.

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Desde comienzos de 2026, al menos 13 inmigrantes murieron mientras permanecían bajo custodia del ICE. En ese registro, Pérez Jiménez figura como la víctima más joven desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

Falta de información oficial y reclamos diplomáticos

La Oficina del Médico Forense del Distrito 21 no respondió a los pedidos de Associated Press para acceder al informe de autopsia. Por su parte, la fiscalía del estado de Florida derivó todas las consultas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y a la Fiscalía General.

El gobierno de México calificó este jueves como “inaceptables” las muertes ocurridas en centros de detención migratoria y reclamó a las autoridades estadounidenses una investigación rápida y exhaustiva para evitar nuevos casos. En ese marco, representantes del consulado mexicano en Miami visitaron el establecimiento donde Pérez Jiménez permanecía detenido y solicitaron documentación vinculada al episodio.

Algo más a no imitar de EE.UU.

El fallecimiento del joven generó cuestionamientos dentro de la comunidad inmigrante y en organizaciones dedicadas a la defensa de Derechos Humanos.

“El sistema de detención migratoria priva a las personas de libertad, las aísla de sus seres queridos y las somete a condiciones deplorables”, afirmó Carly Pérez Fernández, directora de comunicaciones de Detention Watch Network, una coalición nacional que se opone a la detención de inmigrantes.

NG