EEUU pierde su estatus de democracia liberal y enciende alertas globales

Marcelo Longobardi analizó en su programa el informe de V-Dem que sostiene que Estados Unidos perdió su estatus de democracia liberal y que hoy se ubica en un nivel comparable al de países como Hungría o Turquía, en un contexto global marcado por el deterioro institucional y el avance de tendencias autoritarias.

EE.UU pierde su estatus democrático y crece la preocupación global

Estados Unidos perdió su estatus de economía liberal y aparece hoy al mismo nivel que Hungría y Turquía, en un dato que resulta impactante para la principal democracia del mundo. El informe elaborado por V-Dem, un grupo de investigadores con base en Suecia que analiza anualmente el estado de las democracias, ubica al país en una categoría que refleja un deterioro institucional significativo.

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EEUU perdió su estatus de economía liberal. Está al mismo nivel que Hungría y Turquía. La principal democracia del mundo, que EE.UU aparezca en el ranking que mide (fuente v-dem), investigadores que operan en Suecia, estudian todo el año el estado de las democracias y construyen un mapa, democracias, dictaduras, autocracias. Lo loco del asunto es que el estado democrático de EE.UU , la gente de V.Dem lo ponen al mismo nivel que Viktor Orban. Nosotros nos anticipamos un día a la noticia, pero estábamos en lo cierto.

Entre los principales puntos señalados, se destacan los ataques a la libertad de expresión, a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil. Según el relevamiento, la Argentina no es un caso aislado sino parte de una tendencia global.

BR