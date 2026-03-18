Silvio Rodríguez manifestó que exigirá su fusil AKM si EE.UU. agrede a Cuba

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los artistas más reconocidos de ese país, afirmó este miércoles 18 de marzo que exigiría su fusil AKM, si Estados Unidos, que multiplica sus amenazas contra la isla, llegara a invadirla.

"Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió Rodríguez, de 79 años, en un comentario en su blog Segunda cita, en referencia al emblemático fusil de asalto soviético.

En un primer comentario Rodríguez, autor de más de 500 canciones, destacó la promesa del presidente Miguel Díaz-Canel de que Cuba ofrecería una "resistencia inexpugnable" al agresor.

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"Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", escribió la noche del martes en X Díaz-Canel, que también denunció los planes de Washington "para adueñarse del país”.

Desde hace semanas, el presidente estadounidense Donald Trump multiplicó sus declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes, al tiempo que asegura que la isla, que está en conversaciones con Washington, desea "concluir un acuerdo" con Estados Unidos.

Con un estadio colmado, Silvio Rodríguez hizo vibrar Buenos Aires con su “fiesta de la emoción”



El lunes, el magnate republicano fue muy duro al señalar que esperaba tener "el honor de tomar Cuba, de alguna manera".

Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, confirmó el viernes que está en conversaciones con su poderoso vecino y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.

