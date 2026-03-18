La gestión de Javier Milei atraviesa un nuevo periodo de tensión en la opinión pública. La encuesta de QMonitor muestra que el 53% de los argentinos desaprueba la gestión del Presidente, mientras que el 45% la aprueba. El dato marca una cambio de dirección respecto de diciembre de 2025, cuando la aprobación llegó a superar a la desaprobación. En ese pico, el 51% de los encuestados aprobaba la gestión, lo que marca una caída de 6 puntos.

El estudio, realizado sobre una muestra de 1.645 casos en todo el país entre el 8 y el 24 de febrero, muestra que la brecha geográfica sobre la imagen presidencial es pronunciada: en el Gran Buenos Aires, el rechazo alcanza el 72%, mientras que en el Interior del país la aprobación es mayoritaria, con el 51% a favor de la gestión. En la Ciudad de Buenos Aires el resultado es más equilibrado, con el 55% de desaprobación y el 44% de aprobación.

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El Índice de Apoyo Ciudadano, en baja

Uno de los indicadores clave presentados en el informe es el Índice de Apoyo Ciudadano (IAC), que mide variables como la honestidad de los funcionarios y la capacidad para resolver problemas en una escala del 1 al 10. Este índice mostró un retroceso al ubicarse en 4,1 puntos en febrero, al igual que en octubre y noviembre del año pasado, y por debajo del 4,4 registrado en enero.

La segmentación política muestra el nivel de polarización. Mientras que los "mileístas" otorgan un respaldo casi total de 7,7 puntos, los sectores vinculados al peronismo y la izquierda apenas rozan los 1,3 y 1,1 puntos respectivamente. El PRO, por su parte, alcanza el 5,3.

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¿Las políticas de Milei son necesarias aunque duelan?

En cuanto a la valoración ciudadana sobre las políticas del Gobierno, el 55% de los encuestados se mostró en contra, y el 40% a favor. Entre partidos, la reacción a las medidas del oficialismo muestra distintos porcentajes. Mientras que el 98% del mileísmo apoya las políticas, ese número cae al 2% entre el segmento PJ-K. En el PRO, cayó al 61% en febrero, con respecto al 87% de enero.

Al ser consultados sobre la frase "las políticas son necesarias, aunque duelan a corto plazo", el 42% de los argentinos manifestó estar de acuerdo (sumando "muy" y "bastante"), mientras que un 55% se mostró en desacuerdo ("poco" o "nada").

Una pregunta similar, sobre si el esfuerzo de la sociedad "es un sacrificio que valdrá la pena en el futuro", arrojó resultados similares. El 42% acuerda y el 40% rechaza la afirmación. Esta percepción de "sacrificio útil" es aceptada de forma casi unánime por el núcleo duro oficialista (98% de acuerdo entre mileístas), pero encuentra una fuerte resistencia en la oposición y una respuesta tibia entre los independientes, donde solo el 25% apoya esta idea.

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La oposición, aún más repudiada que el Gobierno

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es que el comportamiento de la oposición cosecha un rechazo aún mayor que el oficialismo. El 74% de los encuestados desaprueba el comportamiento general de la oposición, una cifra que en diciembre de 2025 era del 53%.

Cuando se pregunta si la oposición está preparada para gobernar en 2027, el 63% responde negativamente (entre "nada preparada" y "poco preparada"), mientras que solo el 16% considera que está bastante o muy preparada.

La intención de voto de cara a 2027

Ante la pregunta hipotética de a quién votarían si las elecciones presidenciales fueran mañana, Milei lidera con el 40% de las preferencias, y se mantiene como la principal referencia opositora el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el 28%.

El resto de las figuras evaluadas obtienen cifras marginales: Juan Schiaretti alcanza el 5%, Myriam Bregman el 4%, y Nicolás del Caño el 2%, mientras que un 11% votaría en blanco y el 12% no sabe.

TV/ff