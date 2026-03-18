Milei afirmó que la inflación mayorista “está bajando” y que esto anticipa una caída en precios minoristas

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró en una serie de mensajes en la plataforma digital X que la inflación mayorista muestra una tendencia descendente y sostuvo que esa dinámica anticipa lo que ocurrirá en los precios al consumidor, por lo que celebró la gestión de Luis Caputo como "el mejor ministro de Economía de la historia argentina".

Al presentar una serie de cálculos para respaldar su visión sobre la evolución de los precios, Milei detalló: "No son proyecciones pero sirven para ver cómo en dinámica la inflación está cayendo”, expresó el mandatario, quien detalló que la inflación mayorista de los últimos 12 meses se ubica en torno al 26% anual, mientras que la medición anualizada del bimestre se aproxima al 17% y la de febrero al 13%.

El planteo del presidente se dio luego de que el índice de precios mayoristas registrara en febrero una desaceleración respecto al mes anterior, lo que, según su interpretación, marca una tendencia que podría replicarse en los precios minoristas en los próximos meses.

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En ese sentido, Milei dijo que los precios mayoristas suelen anticipar el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC), aunque advirtió que este último todavía debe reflejar el impacto de ajustes pendientes, como tarifas y desequilibrios monetarios, que suelen trasladarse con mayor rezago.

Milei adjuntó a sus tuits una foto abrazando a Luis Caputo y escribió: "Toto, por lejos, el mejor ministro de Economía de la historia argentina" junto con las siglas que utiliza frecuentemente, "TMAP", que significan "todo marcha acorde al plan".

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El mensaje se enmarca en la estrategia del Gobierno de mostrar señales de desaceleración inflacionaria, en medio de una política económica orientada a reducir la emisión y estabilizar los precios, mientras continúa el proceso de corrección de variables macroeconómicas.

Sin embargo, en los datos revelados por el INDEC este martes la cifra de los precios mayoristas se encuentra muy por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) del segundo mes de 2026, que se ubicó en 2,9%, según el organismo.

La inflación mayorista bajó al 1% en febrero por la caída de importados

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1% en febrero de 2026, una desaceleración respecto de meses anteriores. El dato fue informado por el INDEC y responde a dos movimientos clave: la suba de 1,3% en productos nacionales y la caída de 2,7% en productos importados.

La baja en los importados fue determinante, ya que ayudó a contener la suba general del índice. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, es un dato relevante, dado que se trata de la menor variación desde mayo de 2025. Además, es la tercera vez desde 2020 que el índice marca una suba mensual igual o menor al 1%.

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Dentro de los productos nacionales, los rubros que más incidieron fueron: Petróleo crudo y gas, Alimentos y bebidas, Productos agropecuarios, Refinados del petróleo y Energía eléctrica.

Para el CEPEC, los precios mayoristas "vienen más 'controlados', pero con aumentos puntuales en energía y alimentos que pueden trasladarse. Si se mantiene la caída de importados, el proceso de desaceleración podría sostenerse en el corto plazo".