La inflación mayorista desaceleró a 1,0% en febrero, según el INDEC

Los precios mayoristas aumentaron 1,0% mensual en febrero, marcando una suba interanual de 25,7% interanual. En el primer bimestre, acumulan 2,7%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Este dato se ubica muy por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) del segundo mes de 2026, que se ubicó en 2,9%, según el organismo.

El incremento mensual del índice de precios internos al por mayor (IPIM) mide la evolución promedio de los valores de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno.

Filtración en la City: el dato de inflación circuló antes que el INDEC lo publicara y desató un raid especulativo antes del anuncio

El número del IPIM de febrero surge de la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la caída de -2,7% en los “Productos importados”. Según el CEPEC, este dato es importante: "El 'ancla' externa sigue jugando a favor en precios".

Subas según productos

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas” (0,27%), “Alimentos y bebidas” (0,26%), “Productos agropecuarios” (0,24%), “Productos refinados del petróleo” (0,23%), y “Energía eléctrica” (0,12%).

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 0,7% en el mismo período, explicado por la suba de 0,9% en los “Productos nacionales” y la baja de 2,6% en los “Productos importados”.

En cuanto al nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP), registró un incremento de 0,7%, como consecuencia de la suba de 1,0% en los “Productos primarios” y de 0,6% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Para el CEPEC, los precios mayoristas "vienen más 'controlados', pero con aumentos puntuales en energía y alimentos que pueden trasladarse. Si se mantiene la caída de importados, el proceso de desaceleración podría sostenerse en el corto plazo".

LM