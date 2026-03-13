Horas antes de que el INDEC confirmara el 2,9% en la inflación de febrero, inversores desarmaron posiciones para correr hacia bonos CER y plataformas de criptoapuestas. El mercado y el REM esperaban un 2,7%, pero el anticipo extraoficial detonó la plaza financiera.

La confirmación oficial llegó este jueves a las 16 horas, cuando el INDEC anunció que la inflación de febrero se ubicó en 2,9%. La cifra, traccionada por un fuerte salto del 6,9% en el rubro Vivienda a raíz de la quita de subsidios, marcó el octavo mes consecutivo de recalentamiento en los precios. Sin embargo, para los habitués de la City porteña, el comunicado fue apenas la ratificación de un secreto a voces: el índice exacto ya circulaba desde temprano en grupos de WhatsApp y mensajería directa de operadores y consultores financieros.

La filtración, constatada por PERFIL a través de dos fuentes directas del mercado local, generó un ruido operativo porque iba a contramano de todas las proyecciones. El consenso generalizado de las consultoras privadas estimaba una desaceleración en la franja del 2,6% al 2,8%. Incluso, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central había clavado su pronóstico en 2,7%, respaldando el optimismo previo del Ministerio de Economía.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.000 según el INDEC

"Sí, me había llegado también el dato. No lo había creído porque tanto el ministro como varias consultoras habían dado por debajo. Pero al final fue cierto", reconoció a este medio un consultor financiero en off the record.

En paralelo, economistas que monitoreaban el pulso de las pizarras advirtieron movimientos totalmente atípicos. Según reconstruyó este medio, en los despachos de la plaza consideraron "sumamente raro" que, apenas 20 minutos antes de que el INDEC liberara el informe, las proyecciones financieras que apostaban a una inflación en el rango del 2,8% al 3% volaran de manera intempestiva, quebrando el consenso bajista que dominaba la jornada.

Cambio de tendencia

La certeza de la filtración provocó un giro en la estrategia de las carteras de inversión. Ante la inminencia de un IPC más caliente de lo esperado, los traders iniciaron una liquidación acelerada de instrumentos a tasa fija para refugiarse de urgencia en títulos indexados. La ansiedad por la cobertura disparó las órdenes de compra sobre las Letras del Tesoro atadas a la inflación (CER), registrando más apetito por aquellos papeles con maduración a mediados de 2026, específicamente las letras con vencimiento el 15 y el 29 de mayo de ese año.

Pero el uso de información privilegiada cruzó la frontera de la deuda soberana y sacudió también el ecosistema de las finanzas descentralizadas. La huella del insider trading quedó expuesta en plataformas internacionales de predicción como Polymarket. En estos sitios, los usuarios arriesgan capital comprando posiciones binarias sobre eventos macroeconómicos: la cuota paga un dólar si el escenario acierta y vale cero si falla, operando como un termómetro de expectativas. En el contrato específico que medía la inflación argentina de febrero, el volumen de operaciones trepó de forma frenética hasta rozar los USD 91.000 antes de la hora oficial. Para algunos operadores con el celular encendido, la apuesta ya era un negocio sobre seguro.

Durante casi toda la jornada, la tendencia daba como claro ganador al rango del 2,5% al 2,7%, en línea con la expectativa de la City. Sin embargo, a las 15:45 —exactos quince minutos antes de la publicación oficial del INDEC—, la curva de predicción experimentó un salto vertical. La probabilidad asignada a la franja más alta, del 2,8% al 3,0%, se disparó repentinamente hasta acaparar el 91,5% de las apuestas, desplomando la opción bajista a un magro 9,5%. Para cuando el reloj marcó las 16 horas, el contrato ya había movido USD 89.212 en volumen operado. Un negocio para quienes tuvieron el dato a tiempo.

EM