Eurnekian apuesta por Palermo Aike y presenta un plan para exportar GNL a través de Chile

En el marco del CERAWeek en houston, que reúne a más de 10,000 líderes del sector energético, el presidente y CEO de Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, presentó un ambicioso plan para posicionar a la Argentina como exportador de gas natural licuado (GNL) mediante una salida estratégica a través de Chile.

La iniciativa se apoya en dos pilares centrales: el desarrollo del yacimiento no convencional Palermo Aike, en la Cuenca Austral, y la utilización de infraestructura existente para viabilizar exportaciones hacia el Pacífico.

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Eurnekian destacó el potencial de Palermo Aike como uno de los recursos más relevantes del país después de Vaca Muerta, con estimaciones que alcanzan hasta 10.000 millones de barriles de petróleo y más de 130 TCF de gas. Según explicó, las condiciones geológicas del área son comparables a las de la formación neuquina, lo que refuerza su atractivo para el desarrollo a gran escala.

En paralelo, el ejecutivo presentó el proyecto “Janus”, una iniciativa que contempla la instalación de plantas de licuefacción y la exportación de GNL a través de Chile, aprovechando activos ya existentes. La inversión estimada ronda los US$ 2.600 millones y apunta a abastecer tanto mercados regionales como asiáticos.

Uno de los aspectos clave del plan es su carácter “brownfield”, es decir, basado en la reutilización de infraestructura actual, particularmente la red de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y el gasoducto Gas Andes, donde CGC tiene participación. Esto permitiría reducir costos y acelerar los tiempos de implementación.

“Estamos dando un paso concreto para exportar GNL a través de Chile, reutilizando infraestructura existente y creando una nueva salida al Pacífico”, afirmó Eurnekian durante su exposición.

Escalar la producción y garantizar la competitividad del gas argentino

El proyecto se inscribe en un contexto de creciente producción de gas asociado en Vaca Muerta y de una demanda internacional sostenida, especialmente en un escenario global marcado por tensiones geopolíticas y la necesidad de diversificar fuentes de energía. En ese sentido, el desarrollo de infraestructura y la firma de contratos de largo plazo aparecen como condiciones necesarias para escalar la producción y garantizar la competitividad del gas argentino.

Con esta estrategia, CGC busca posicionarse como un actor relevante en el mercado regional de gas, con potencial para alcanzar volúmenes de hasta 50 millones de metros cúbicos diarios y abrir una nueva vía de exportación energética para el país.

FN