Los ataques perpetrados por Irán contra la infraestructura energética de Catar dejaron fuera de servicio el 17% de la capacidad exportadora de gas natural licuado (GNL) de ese país, según informó Reuters. Esta situación genera una pérdida estimada en u$s20.000 millones anuales y representa una amenaza directa para el suministro energético en Europa y Asia, según reportó a esta agencia el CEO de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, al advertir en una entrevista que la magnitud de los daños no tiene precedentes en la región.

El funcionario detalló que dos de los catorce trenes de GNL y una de las dos instalaciones de conversión de gas a líquidos (GTL) resultaron dañados durante las ofensivas. Tal como consigna Reuters, las tareas de reparación obligarán a poner en pausa la producción de 12,8 millones de toneladas anuales de GNL por un periodo que oscilará entre los tres y los cinco años. Kaabi, quien también es ministro de Estado de Asuntos Energéticos, calificó el hecho como algo impensado.

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"Jamás en mis sueños más locos habría pensado que Catar estaría en un ataque así, especialmente desde un país musulmán hermano en el mes de Ramadán", expresó Kaabi en la entrevista concedida a Reuters. La ofensiva iraní se produjo como respuesta a ataques previos de Israel contra su propia infraestructura gasística, dirigiendo sus represalias hacia las instalaciones petrolíferas y de gas situadas en el Golfo.

Contratos afectados y el rol de las petroleras internacionales

Debido a la inhabilitación de los trenes de producción, la estatal QatarEnergy tendrá que declarar "fuerza mayor" en sus contratos de suministro a largo plazo. Esta medida afectará los envíos con destino a Italia, Bélgica, Corea del Sur y China por un lapso de hasta cinco años.

La petrolera estadounidense ExxonMobil es socia en las instalaciones de GNL que resultaron dañadas, mientras que la firma Shell participa en la planta de GTL afectada. Reuters informó que ExxonMobil posee un 34% de participación en el tren S4 y un 30% en el tren S6. Estos daños impactan directamente en el suministro a empresas como Edison en Italia y KOGAS en Corea del Sur, entre otros compradores internacionales de relevancia.

Kaabi advirtió que la magnitud de la destrucción retrasó a la región entre 10 y 20 años en términos de infraestructura y seguridad. El centro de producción de Ras Laffan, que ya había sido blanco de ataques previos, volvió a ser criticado el miércoles pasado. "Para que la producción se reanude, primero necesitamos que cesen las hostilidades", sentenció el CEO, subrayando la vulnerabilidad actual de la zona.

Impacto en subproductos y mercados globales

Las consecuencias de los ataques exceden al mercado del GNL y afectan a diversos subproductos energéticos y químicos. Las exportaciones de condensado de Catar caerán aproximadamente un 24%, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) sufrirá una baja del 13%. También se reportó a Reuters una caída del 14% en la producción de helio y del 6% tanto en la nafta como en el azufre, lo que impacta desde el consumo doméstico en India hasta la industria tecnológica.

La caída en la producción de helio afecta particularmente a los fabricantes de microchips en Corea del Sur, mientras que la merma de GLP golpea al sector gastronómico asiático. Las unidades dañadas por los proyectiles iraníes tuvieron un costo de construcción cercano a los u$s 26.000 millones. Según la visión del ministro catarí recogida por Reuters, el conflicto entre Israel e Irán no debería involucrar las instalaciones civiles de la región.

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"Si Israel atacó Irán, es entre Irán e Israel. No tiene nada que ver con nosotros", señaló Kaabi, quien además hizo un llamado internacional para que todas las partes se mantengan alejadas de las instalaciones de petróleo y gas. El funcionario concluyó que la imagen de la región como un "refugio seguro" fue sacudida por estos eventos, alterando la percepción de estabilidad necesaria para las inversiones energéticas globales.

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