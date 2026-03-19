Jorge Borgognoni sobre el conflicto en Medio Oriente: “Era una guerra más económica que política”

El analista internacional, Jorge Borgognoni, evaluó en Canal E que la escalada del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo genera preocupación en los mercados internacionales.

“Convengamos que habíamos planteado ya hace un tiempo, primero que era una guerra más económica que política”, afirmó Jorge Borgognoni. En ese sentido, explicó que esa característica se profundiza con el paso del tiempo: “Día a día se va acentuando eso mismo”.

Cuál era la fijación de Donald Trump

También se refirió a la estrategia internacional de Estados Unidos y su relación con Israel dentro del conflicto regional: “La intencionalidad de Donald Trump en términos de poner lo económico por encima de lo político”.

Según explicó Borgognoni, esto implica una delegación del control regional. “Vos sos el nodo que debe generar acá el respeto, la paz”, planteó. Asimismo, destacó que el conflicto también tiene un componente interno dentro de Irán: “Irán cada día va perdiendo algunas figuras un poco más emblemáticas”.

Sobre la misma línea, agregó sobre la situación política interna: “Ha quedado una ciudad muy partida al medio, literalmente, entre los que apoyan al gobierno y los que están en contra del gobierno”.

El conflicto bélico y su impacto económico

El entrevistado también advirtió sobre las consecuencias económicas de la escalada bélica. “Esto también en términos económicos es terrible para una economía”, afirmó. A su vez, alertó sobre su efecto global: “Va a repercutir cada vez más en la economía internacional”.

En este sentido, mencionó que las expectativas de estabilización del precio del petróleo no se concretaron: “Irán está redoblando la puerta”. Por otro lado, destacó que el conflicto tiene como eje recursos naturales estratégicos: “Cuando uno habla de una guerra comercial, habla de cómo va pasando, por el uranio, uranio enriquecido, por el petróleo”.