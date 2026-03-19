Uno a uno, los principales yacimientos de petróleo y gas afectados por la guerra de Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente está por cumplir su tercera semana y las instalaciones petroleras y de gas se convirtieron en los principales focos de distintos ataques. La estrategia es la de avivar el temor de que la guerra “perturbe aún más el suministro energético internacional”, según detallaron desde la Agence France-Presse (AFP).

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En un cable de la agencia de comunicación se detalló cuáles fueron las principales instalaciones energéticas atacadas desde que se desató el conflicto el 28 de febrero por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Yanbu, Arabia Saudita

Este jueves 19 de marzo fue marcado por la caída de un dron sobre la refinería saudita de Samref, en la zona industrial de Yanbu, a orillas del mar Rojo, y "la evaluación de los daños está en curso", indicó el ministerio de Defensa. La instalación tiene una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios.

Quienes están a cargo de esta refinería son las empresas petroleras saudita Aramco y de Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filial de ExxonMobil.

Este ataque representa un golpe fuerte ya que Yanbu es una alternativa a la exportación de petróleo por el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado en este momento por Irán. En Yanbu desemboca el crudo traído desde el Golfo, en el este de Arabia Saudita, a lo largo del conducto Petroline, de más de 1.000 km.

Ras Lafan, Catar

Ras Lafan, en el norte de Catar, es el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo y ha sido blanco de varios ataques de Irán desde el comienzo de la guerra.

Este jueves la empresa energética estatal de Catar, QatarEnergy, reportó "daños considerables" por ataques que provocaron incendios, ahora controlados.

South Pars, Irán

Los ataques iraníes contra Ras Laffan responden a los de Israel el miércoles contra el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar.

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Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica. Según Irán, algunas partes del yacimiento se incendiaron.

Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos "no sabía nada" del ataque israelí, amenazó con destruir "la totalidad del yacimiento" de South Pars si Irán continúa con sus ataques en Catar.

Catar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field. QatarEnergy estima que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.

Catar tiene contratos de compraventa de GNL a largo plazo con la petrolera francesa Total, la británica Shell, la india Petronet, la china Sinopec y la italiana Eni, entre otras.

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Isla de Jark, Irán

La isla de Jark, situada a unos treinta kilómetros de las costas iraníes y desde donde parten aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, fue objetivo de ataques estadounidenses el sábado. No obstante, las autoridades iraníes declararon que las exportaciones continúan con normalidad y que no hubo víctimas.

Si Irán sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, Trump ha amenazado con destruir las infraestructuras de la isla, donde hay el mayor puerto de exportación de crudo del país.

Ruwais, Emiratos Árabes Unidos

La refinería de Ruwais, situada en el emirato de Abu Dabi, es la cuarta más grande del mundo, según la compañía nacional Adnoc.

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La semana pasada tuvo que interrumpir sus actividades por "precaución" tras un ataque con drones en la zona, indicó a la AFP una fuente, sin precisar si la propia refinería se había visto afectada. Adnoc no se ha pronunciado sobre este incidente.

Ras Tanura, Arabia Saudita

La península saudita de Ras Tanura, en el golfo, alberga una de las mayores refinerías de Oriente Medio con una capacidad de 550.000 barriles diarios.

Ha sido blanco de ataques en varias ocasiones, incluyendo uno iraní con drones al principio del conflicto que provocó un incendio y provocó un cierre parcial. Según una fuente anónima citada por la agencia Bloomberg, la actividad se ha reanudado.

Con información de AFP

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