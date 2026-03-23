La crisis en Medio Oriente ya no amenaza solo con encarecer el petróleo. Ahora también empieza a golpear sobre el mercado global de gas. El CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, advirtió este lunes que los precios del gas natural licuado (GNL) podrían volverse “muy altos” desde junio si el Estrecho de Ormuz sigue cerrado, una señal que volvió a encender las alarmas sobre un posible shock energético de mayor alcance.

La definición fue hecha en la conferencia anual CERAWeek, en Houston, uno de los principales foros globales del sector. Allí, el ejecutivo francés planteó que el problema puede agravarse justo en el momento en que Europa necesita reponer reservas de gas para el próximo invierno. “Si el Estrecho de Ormuz no vuelve a abrirse, puedo prever un precio muy alto para el GNL hacia el verano y septiembre, cuando estemos rellenando el almacenamiento de gas en Europa”, sostuvo.

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La advertencia es relevante porque el conflicto ya había puesto bajo presión al mercado petrolero, pero ahora suma un nuevo frente: el del gas licuado, clave para Europa desde la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania. Si el cierre de Ormuz se prolonga, no solo se complica el tránsito de crudo. También se afecta una ruta crítica para el comercio energético global, con impacto directo sobre abastecimiento, costos industriales y cadenas de suministro.

Europa mira con preocupación la reposición de reservas

El punto más sensible está en el calendario. Entre junio y septiembre, Europa suele acelerar la carga de almacenamiento para llegar con stock suficiente al invierno. Si en ese período persiste la interrupción en Ormuz, el precio del GNL podría escalar con fuerza en medio de una mayor competencia por cargamentos y una oferta global más ajustada.

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Pouyanné advirtió que el efecto no se limitaría al valor de la energía. También podría dañar a otras economías a través de problemas en las cadenas de suministro. La observación refuerza una preocupación que el mercado ya empezó a reflejar: el conflicto dejó de ser solo un episodio geopolítico y empieza a amenazar variables centrales de la actividad global.

La región del Golfo concentra una parte clave del comercio mundial de hidrocarburos y del gas natural licuado. Por eso, cualquier alteración prolongada del tránsito marítimo o de la infraestructura energética puede trasladarse rápido a precios, inflación y costos logísticos en escala global.

Qué implica para la Argentina

Para la Argentina, un salto adicional en el GNL puede tener un efecto ambiguo. Por un lado, encarece el costo de abastecimiento energético internacional y puede meter presión sobre precios y sobre la balanza energética en momentos de mayor demanda. Por otro, un contexto de energía más cara también mejora, en términos relativos, el atractivo de proyectos exportadores vinculados a Vaca Muerta y a la cadena del gas.

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El problema es que, en el corto plazo, la suba del GNL suele jugar más como factor de riesgo macro que como oportunidad inmediata. Si el shock externo se extiende, puede impactar en inflación importada, costos productivos y condiciones financieras globales más exigentes para emergentes.

La advertencia de TotalEnergies, así, agrega una nueva capa de tensión al escenario energético internacional. El petróleo ya venía marcando el pulso del conflicto. Ahora el mercado empieza a mirar también al gas, con Europa en el centro de la preocupación y con el Estrecho de Ormuz convertido otra vez en una variable crítica para la economía mundial.

Fuente: AFP / lr