Qué significa la crisis de Irán para las potencias medias

PRISIÓN DE SILIVRI, TURQUÍA – Al cumplirse mi primer año de reclusión en la prisión de Silivri, los acontecimientos que se desarrollan más allá de estos muros sugieren que no estamos siendo testigos de un mero cambio de políticas, sino del desmoronamiento del orden internacional. Los titulares están dominados por la escalada de violencia en Irán y en todo Oriente Medio, ofreciendo un crudo recordatorio de que la política de poder está marcando una vez más los términos de los asuntos globales.

El conflicto de Irán personifica la "ruptura" que el primer ministro canadiense, Mark Carney, describió tan elocuentemente en su discurso en Davos. Las cómodas suposiciones que dieron forma a las últimas tres décadas —que la interdependencia económica evitaría el conflicto, que la gobernanza global se profundizaría con el tiempo y que el progreso tecnológico expandiría la libertad— están perdiendo credibilidad rápidamente.

En su lugar se alza una verdad más dura: los instrumentos diseñados para unir al mundo han sido reutilizados como herramientas de intimidación. De hecho, el propio vocabulario de la cooperación ha sido vaciado de significado, primero por el exceso de uso y hoy por la mendicidad y la mala fe. Con demasiada frecuencia, la "diplomacia" se reduce a una política de presión: amenazas disfrazadas de compromiso, acuerdos de trastienda o simples oportunidades fotográficas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tanto en Davos como en Múnich, el trasfondo fue que la gestión de crisis se está volviendo menos jerárquica. Las grandes potencias pueden seguir dominando cuando se trata de establecer la disuasión, pero a medida que los actores hegemónicos abrazan la disrupción y violan el derecho internacional con abandono, las tareas de desescalada y mediación están siendo asumidas cada vez más por potencias medias que operan a través de redes diplomáticas flexibles y superpuestas.

Estos estados están aprendiendo a actuar de concierto, no formando un único bloque formal, sino construyendo coaliciones basadas en temas específicos que pueden moverse más rápido de lo que permitirían las rivalidades entre las grandes potencias. Las potencias medias pueden coordinar sanciones y corredores humanitarios, negociar intercambios de prisioneros, abrir canales secundarios discretos y mantener el funcionamiento de las instituciones multilaterales cuando los actores más grandes se retiran o se dedican al sabotaje. Cuando las confrontaciones entre los estados más fuertes amenazan la posibilidad de compromiso, suelen ser las potencias medias las que crean las estrechas aperturas a través de las cuales la diplomacia puede avanzar.

Trump en apuros: la guerra con Irán "derrama" sobre la economía mundial

Pero para que cualquier marco de potencias medias perdure, debe construirse sobre una base de confianza democrática, con todos los participantes jugando bajo las mismas reglas. Durante los periodos de ruptura, los estados autocráticos suelen presentarse como "indispensables" para la estabilidad global. Pueden dar un paso al frente para ayudar a gestionar crisis internacionales a corto plazo, incluso mientras sus líderes explotan las mismas circunstancias para atrincherar su poder en casa. Pero los autócratas nunca pueden servir como administradores creíbles de un nuevo orden basado en reglas, porque no tratan las reglas como vinculantes. Todo es transaccional.

El conflicto de Irán ilustra tanto lo que sucede cuando tales aperturas son demasiado débiles como por qué la legitimidad importa tanto como las capacidades. En la nueva geopolítica, las grandes potencias tienden a tomar las riendas por su cuenta, actuando primero mediante la coacción y solo después mediante la diplomacia. Pero cuando la autoridad interna descansa más en la coacción que en el consentimiento, la estabilidad externa se vuelve frágil: la política se vuelve reactiva, la disuasión se improvisa y el margen de maniobra de un estado depende menos de compromisos duraderos que de equilibrios de poder cambiantes. El resultado no es un orden renovado, sino un paisaje moldeado por hechos consumados, con todos los demás obligados a ajustarse a posteriori.

Este es un obstáculo insuperable. Un gobierno que considera la ley como un instrumento de conveniencia siempre prometerá reformas en principio y las resistirá en la práctica. Respaldará un sistema más justo, mientras asegura silenciosamente la continuación del desorden del cual se beneficia. Para los países que se alimentan del caos y el tumulto, un orden verdaderamente justo no es una meta; es una amenaza.

Es por eso que cualquier nuevo sistema global debe ser liderado por países democráticos. En las democracias, los líderes cambian, pero las instituciones perduran. La ley existe para limitar el ejercicio arbitrario del poder, no para servirle. La prueba definitiva de la independencia soberana de una democracia es si puede defender no solo su territorio y economía, sino también su forma de vida política y el estado de derecho. Estos compromisos son los que hacen que los países democráticos sean predecibles y confiables.

Es fantasioso pensar que la geografía puede hacer lo mismo. Un "país pivote" que equilibra el poder entre rivales globales no es sustituto de instituciones estables. Si un estado estratégicamente importante tiene instituciones débiles, siempre será un socio poco confiable: fácilmente presionado por otros y demasiado costoso de mantener de su lado.

La guerra de la reacción en cadena

La democracia es lo que hace que el poder estatal sea confiable. Permite la toma de decisiones a largo plazo y alianzas duraderas. Sustenta la confianza en que se honrarán las obligaciones, se corregirán los errores y las crisis se enfrentarán con resiliencia. En países donde la ley se utiliza como arma para silenciar a la oposición, los llamados a un orden internacional más justo pierden toda credibilidad. Mi propio país es un ejemplo de ello.

Tomo en serio el llamado de Carney a la solidaridad entre las potencias medias. Pero para que esa solidaridad importe, debe usarse para crear un nuevo sistema de estados gobernados por el estado de derecho y genuinamente comprometidos con las normas y principios democráticos. La diplomacia basada en principios es la búsqueda disciplinada de intereses dentro del derecho internacional, sin coacción ni negación de los derechos de los demás, orientada a resultados que perduran porque gozan de legitimidad.

No, no estoy abogando por la exclusión. Los países con desafíos democráticos, como Turquía, no deben ser empujados a los márgenes. Cualquier nuevo sistema global debe ser más inclusivo que el anterior, anclado en los principios básicos del derecho internacional. Estándares compartidos harían que la participación fuera duradera, creíble y resiliente en el tiempo, impulsando a los países hacia adelante juntos en lugar de dejar a nadie atrás.

Específicamente, la eficacia de cualquier nuevo orden dependería de un doble compromiso: cooperar sobre la base de valores compartidos a nivel internacional, y fortalecer la democracia y el estado de derecho a nivel nacional. Con estos criterios establecidos, los estados deberían poder negociar y acordar un conjunto compartido de principios.

Entre estos destacan que el "poder de la ley", y no la "ley del poder", debe gobernar el comercio, los flujos financieros, la tecnología y los datos; que el multilateralismo no debe limitarse a gestionar crisis como la migración y el cambio climático, sino abordar sus causas fundamentales y compartir la carga de manera más justa; que la resiliencia en infraestructuras digitales o cadenas de suministro transfronterizas requiere mecanismos compartidos; y que la legitimidad requiere instituciones democráticas: un poder judicial independiente, una prensa libre, una competencia electoral genuina y el tabú de no criminalizar a los rivales políticos.

El mensaje que sale de Davos y Múnich este año no es que la diplomacia haya muerto, sino que su centro de gravedad se ha desplazado. A medida que las rivalidades entre las grandes potencias se endurecen, el trabajo práctico de reducir las tensiones está recayendo en aquellas potencias medias que están dispuestas a mantener sus puertas abiertas. Deben tomarse esta responsabilidad en serio, porque un mundo de 8.300 millones de personas no soportará el peso de una coacción y un desorden interminables. La acción concertada de las potencias medias del mundo no solo les beneficiará a ellas, sino también a los países en desarrollo de todo el Sur Global. En ausencia de solidaridad, estos países serán aislados y coaccionados, uno por uno, hacia una pérdida de soberanía.

Si las potencias medias se unen, podemos construir una nueva base para el orden internacional que restaure el equilibrio. La crisis de Irán deja claro que tal restauración es crucial para alejar la geopolítica de un mundo gobernado únicamente por el poder. Incluso desde una celda de prisión, tengo fe en que tal base es posible.

(*) Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, fue suspendido de su cargo y encarcelado tras convertirse en el candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP) para las próximas elecciones presidenciales turcas, que deben celebrarse antes de mayo de 2028.

Copyright: Project Syndicate, 2026.