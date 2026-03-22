Irán respondió a Trump: "Si atacan nuestras plantas de energía, atacaremos la infraestructura de toda la región"

Luego que Donald Trump amenazara a Irán con "destruir toda sus plantas de energía" si continúan con los ataques y bloqueos a los buques petroleros que deben atravesar el estrecho de Ormuz, a última hora desde Teherán llegó la respuesta a ese ultimátum de Estados Unidos, señalando que si esos ataques se producen, la respuesta iraní será "atacar las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua de toda la región".

El breve mensaje de respuesta iraní no mencionó la palabra 'Ormuz', por lo que queda ver si en 48 horas, que se cumplirían el martes, Trump ordena finalmente esos ataques contra las plantas que abastecen de energía a Irán.

Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, "Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!", había dicho Trump en un mensaje en Truth Social.

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Esas amenazas recíprocas se produjeron en el vigesimotercer día de la guerra desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que responde con ataques en toda la región.

Caos en Teherán

En Teherán la situación es caótica. "Lo único que sentimos en común en este periodo es la incertidumbre sobre el desenlace" de la guerra, dijo a la AFP Shiva, de 31 años, una vecina de Teherán. "Todos hemos perdido nuestro trabajo, ya no tenemos ingresos y hay cortes de luz, no sabemos cuánto tiempo podremos seguir así", añadió.

En el otro frente del conflicto, el enfrentamiento entre Hezbolá e Israel, el movimiento libanés dijo haber lanzado una salva de cohetes contra soldados israelíes en Misgav Am, en el norte de Israel. Además, un civil falleció el domingo en la frontera norte de Israel por un disparo de cohete lanzado desde Líbano. En paralelo, el ejército israelí dijo estar llevando a cabo ataques "en el corazón de Teherán", sin más detalles.

La batalla por el tránsito naval en Ormuz se ha convertido en el gatillo principal de Irán en la guerra, ya que ese drástico jaque al transporte de petróleo mundial está disparando los precios globales de la energía, expandiendo los efectos de la guerra en Medio Oriente a casi todo el planeta. Trump siente esa presión, por lo que su ultimátum de este sábado apunta en esa dirección.

La infraestructura de lanzadores móviles de misiles desde Irán aterroriza a toda la región en el Golfo.

Caen misiles en el sur de Israel

En el sur de Israel, dos ataques de misiles iraníes dejaron el sábado más de un centenar de heridos y provocaron el pánico. El primero alcanzó una zona residencial de Dimona, una ciudad que alberga un centro estratégico de investigación nuclear, en el desierto del Néguev, y causó una treintena de heridos.

El segundo afectó a la ciudad de Arad, donde hubo 84 heridos, diez de ellos graves. "Se oyó 'bum, bum', mi madre estaba gritando", dijo Franky, un habitante de Arad de 17 años. "Es aterrador (...) Esta ciudad nunca había vivido algo así", relató a la AFP.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló en un comunicado de "una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro". Sin embargo, el premier israelí aseguró que sus fuerzas seguirán atacando a Irán "hasta conseguir que deje de ser una amenaza".

Netanyahu anticipó que Israel continuará con sus ataques contra Irán.

Irán justificó la acción en Dimona, a cinco kilómetros del centro de investigación nuclear israelí, como "la respuesta al ataque enemigo contra uno de sus complejos nucleares en Natanz", al sur de Teherán.

Sin embargo, el ejército israelí aseguró "no tener conocimiento" del ataque de Natanz. La televisión pública Kan lo atribuyó a las fuerzas estadounidenses.

Tanto la organización iraní de energía atómica como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dijeron que no se ha detectado ningún nivel anormal de radiación tras el ataque.

Pero el director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, llamó "a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear".

Israel está considerado el único país dotado de armas nucleares en Oriente Medio pero mantiene una política de "ambigüedad estratégica" por la cual no lo confirma ni lo desmiente.

Irak también se vio alcanzado por la contienda y ocho ataques nocturnos con cohetes y drones tuvieron como objetivo un centro diplomático y logístico estadounidense en el aeropuerto internacional de Bagdad, según fuentes de seguridad iraquíes.

No han sido reivindicados pero las facciones armadas iraquíes, apoyadas por Irán, atacan regularmente intereses estadounidenses en el país desde que empezó la guerra.

AFP/ HB