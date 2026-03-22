La tapa del Diario PERFIL del domingo 22 de marzo de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.123 del Diario PERFIL, de este domingo 22 de marzo de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Milei en Hungría: “Los inmigrantes que no se adaptan culturalmente son invasores”. A tres jornadas del Día de la Memoria, el Presidente recrudeció su mensaje ultra y eligió un enemigo acorde al discurso extremo de Viktor Orbán. Además, durante la reunión de la CPAC afirmó que la Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética a nivel global. “Somos un socio confiable”, afirmó.

Plan B (de Bullrich). De ser opción como vice o jefa de Gobierno en CABA, el rol de la senadora comienza a progresar frente a las malas noticias para la Rosada. Crece la desconfianza con Karina ante los buenos números de las encuestas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Carlos Melconian: “con el superávit fiscal no se come, ni se educa, ni se cura”.

Kicillof redefine su estrategia en busca de la presidencia.

Manuel Adorni vuela cada vez más bajo. Aparece una factura que lo compromete en el caso del vuelo privado a Punta del Este.

Recrudece la guerra en Medio Oriente. Ataques recíprocos entre Israel e Irán.

50 años, un documento exclusivo de las huellas del horror de la dictadura. PERFIL dedica dos suplementos y un dossier especial a escribir y pensar el hecho siniestro que marcó la historia de los argentinos. Intelectuales y testigos dan cuenta del golpe y de sus ecos hoy. Escriben Fontevecchia, Pigna, Balza, Alabarces, Avelluto, Guelar, Stolbizer, Pennisi, Belski, Lloret, Corbalán, La Blunda, Piro, Genovese, Salvia, Altamira, Yeza y la declaración de los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina.

HB