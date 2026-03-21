Luego de pasar poco más de 24 horas en Budapest, donde se reunió con el premier Viktor Orbán y luego habló en una conferencia de la CPAC, el presidente Javier Milei cerró su visita a Hungría recibiendo un doctorado 'Honoris Causa' en la Universidad Ludovika - Servicios Públicos, una casa de altos estudios fundada en 2012 y que se especializa en carreras de ingeniería, administración pública y relaciones internacionales.

Luego de esa actividad, cuyo video difundió Oficina del Presidente en redes sociales, el ARG-01 emprendió el vuelo de regreso a la Argentina, y su primer destino fue una escala de reaprovisionamiento en Islas Canarias, desde donde emprendió el cruce del Atlántico, y la llegada a Buenos Aires de la delegación argentina está prevista para las 9 de la mañana, donde aterrizará en el sector militar de Aeroparque.

Milei había partido desde el Aeropuerto Internacional de Budapest Ferenc Liszt a las 20,28, hora local de Hungría, marcando el inicio de la travesía de regreso al país, y el trayecto a Canarias se cumplió en 5 horas, donde además del reabastecimiento de combustible se hicieron los chequeos de rigor antes del trayecto definitivo hacia la Argentina.

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El discurso de Milei al ser distinguido en Hungría

"Este reconocimiento tiene una dimensión profunda porque expresa una afinidad de valores, una coincidencia en la manera de ver el mundo y el rol que deben cumplir las instituciones en una sociedad. Vivimos en una época en las que muchas de las certezas que parecían inamovibles han comenzado a resquebrajarse. La Argentina es un ejemplo paradigmático de esto", señaló Milei en la Universidad Ludovika - Servicios Públicos.

Agregó que "nosotros parecíamos condenados al fracaso. Como muchos de ustedes saben, el día que asumimos nuestro mandato, la Republica Argentina se encontraba a las puertas de lo que podía haber sido la peor crisis de toda su historia. Estábamos, otra vez, al borde de una hiperinflación, la tercera de nuestra historia, la pobreza superaba el 50%, y la pobreza infantil había trepado hasta el 70%. La emisión irresponsable de nuestros predecesores los había hecho emitir 13% del PBI durante su último año de gobierno o, mejor dicho, desgobierno, en una maniobra desesperada por ganar una elección. Todo esto sumado a una persistente decadencia que ya llevaba un siglo carcomiendo la nobleza y la moral de nuestro noble pueblo argentino".

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Para luego señalar: "Yo no tengo que explicarles a ustedes como es vivir bajo un régimen de estas características, ustedes mismos han vivido detrás de la cortina de hierro. En este sentido, me inclinó ante el pueblo húngaro por su tenacidad y resilencia. Su historia es testimonio de la resistencia del ser humano aun en los momentos más oscuros. Hungría conoce las consecuencias del colectivismo y la negación de la libertad. Hoy además se sostiene con claridad que cada Nación tiene derecho a decidir como organizarse, gestionar sus fronteras y preservar los rasgos que la definen como comunidad. En efecto, la emisión descontrolada desarticula el orden social".

Milei cerró su discurso señalando "Para mí este doctorado Honoris Causa es un símbolo de ese amor por la libertad que nos une, representa la experiencia compartida de nuestros pueblo. Ya sabemos lo que es estar del otro lado y por eso valoramos nuestra libertad".