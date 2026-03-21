Milei llegó a Hungría para hablar en la versión europea de la CPAC y ver a Orbán

Con el objetivo de fortalecer una vez más su perfil internacional en foros de derecha, Javier Milei viajó a Budapest, Hungría, para formar parte de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora). En ese ámbito, que se desarrolla este sábado, se reunirá con las autoridades locales, incluyendo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con quien mantiene una gran sintonía personal, como destacaron fuentes oficiales en los últimos días.

En esta cumbre confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. Para el Presidente, es un ámbito ideal para exponer sus ideas, ofrecer análisis de sus pensadores predilectos, hablar de su gestión y repartir críticas al socialismo. Tal como hizo en el Foro Económico de Madrid hace una semana. Su comitiva será muy reducida, solamente conformada por su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Cabe estacar que esta gira internacional se da en paralelo a tensiones en el frente local. El Gobierno enfrenta cuestionamientos por el caso de la criptomoneda $LIBRA y por polémicas vinculadas al entorno del vocero Manuel Adorni, en medio de denuncias por el uso de vuelos oficiales y explicaciones que no colmaron las expectativas opositoras.

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De acuerdo a la agenda prevista en el país europeo, Milei tendrá una serie de encuentros institucionales a lo largo de toda la jornada. Comenzará a las 11:00 (07:00 en Argentina), con una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Más tarde, a las 12:10 (08:10 hora argentina), será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Por la tarde, el jefe de Estado tendrá su participación central en el foro internacional: a las 16:30 (12:30 en Argentina) encabezará el cierre de la CPAC. Previo a ese momento, será recibido por el director del foro, Miklós Szanthó. Y aprovechará la ocasión para saludar a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

En torno a los expositores de la cumbre, la apertura será protagonizada por Orbán, aparecerá Santiago Abascal, líder de Vox, y el exdiputado de Brasil Eduardo Bolsonaro. Donald Trump podría enviar un mensaje en señal de respaldo, como suele realizar en cada edición.

La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli. Allí, el jefe de Estado también brindará unas palabras sobre la relevancia del evento y agradecerá el agasajo.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 09:00, cerrando así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.