viernes 20 de marzo de 2026
ECONOMIA
Actividad económica

La economía creció 4,4% en 2025 según el INDEC

En el último trimestre del año pasado, el Producto Bruto aumentó 2,1% interanual.

Industria metalúrgica
Juan Fernando Torresi: “La actividad económica que demanda nuestros bienes se encuentra deprimida” | Agencia NA

La actividad económica creció 4,4% durante 2025, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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