ECONOMIA Actividad económica La economía creció 4,4% en 2025 según el INDEC En el último trimestre del año pasado, el Producto Bruto aumentó 2,1% interanual. Juan Fernando Torresi: “La actividad económica que demanda nuestros bienes se encuentra deprimida” | Agencia NA Hoy 16:05 La actividad económica creció 4,4% durante 2025, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En desarrollo... También te puede interesar Los empresarios del transporte urbano e interurbano reclaman subir la tarifa de manera urgente Irán intensifica ataques en el Golfo pese que Israel evitaría infraestructura energética A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 20 de marzo Euro hoy: a cuánto cerró este viernes 20 de marzo En esta Nota