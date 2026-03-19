Preocupante suba del desempleo en Corrientes: la desocupación saltó del 1,9% al 6,1% en un año

El cierre del año 2025 dejó datos alarmantes para el mercado laboral local. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Indec, el aglomerado urbano de Corrientes registró un marcado ascenso en su tasa de desempleo, reflejando el impacto de la crisis económica nacional en la región.

Mario Zvedeniuk criticó la falta de un plan de Milei: "La situación económica es criminal porque es inhumana"

Mientras que en el cuarto trimestre de 2024 la desocupación en la capital correntina era apenas del 1,9%, las cifras de 2025 revelan que trepó al 6,1%.

Este incremento de 4,2 puntos porcentuales sitúa a la ciudad como uno de los puntos del país donde más se deterioró la oferta laboral, afectando a unas 8.000 personas que hoy buscan trabajo activamente y no lo encuentran.

El escenario en el NEA

A nivel regional, el Noreste Argentino (NEA) se ubicó como la tercera zona con mayor desocupación del país, con un promedio del 5,6%. Dentro de este bloque, las realidades son dispares:

Gran Resistencia: Lidera el desempleo en la región con un 8,2% .

Corrientes: Se posiciona segunda con el 6,1% .

Formosa: Registró la tasa más baja con un 3,3%.

En términos generales, el informe del Indec indica que el desempleo a nivel nacional alcanzó el 7,5%, lo que representa a más de 1,6 millones de personas sin ocupación en todo el territorio argentino.

Caída del consumo: “Tener en dos años 2 mil panaderías cerradas con 16 mil puestos perdidos no se vio nunca"

Las zonas más críticas del país

El mapa del desempleo en Argentina muestra que el Gran Buenos Aires sigue siendo la zona más golpeada, con un índice del 8,6%, llegando a picos del 9,5% en los partidos del conurbano.

La Región Pampeana ocupa el segundo lugar con un 7,7%, traccionada por ciudades con alta densidad poblacional que atraviesan situaciones críticas. Localidades como Gran La Plata, Mar del Plata y San Nicolás-Villa Constitución alcanzaron techos de desocupación del 9,5%, seguidas de cerca por Gran Córdoba con un 8,8%.

En contraste con estos números, el Gran Paraná aparece como un "oasis" dentro de la zona pampeana con apenas un 4,1% de desocupación, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantiene en un 4,8%, muy por debajo de los niveles del conurbano bonaerense.