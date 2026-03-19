Caso Lautaro Rosé: 10 años de prisión para los policías y la querella cuestionó duramente al fiscal

La Justicia de Corrientes condenó a cuatro policías a la pena de diez años de prisión por la muerte de Lautaro Alexander Rosé, ocurrida tras una persecución policial en la zona de la Costanera. La resolución del Tribunal Oral Penal N° 1 generó controversia por la postura de la fiscalía y la libertad de los imputados.

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Los condenados como coautores de abandono de persona agravado por el resultado de muerte son Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero.

A pesar de la gravedad de la pena, el tribunal dispuso que los efectivos permanezcan en libertad bajo medidas de conducta (fijar domicilio y prohibición de salir de la provincia) hasta que la sentencia sea confirmada por instancias superiores.

Absoluciones y falta de acusación

El fallo también incluyó absoluciones significativas. Juan Daniel Aveiro fue absuelto por insuficiencia probatoria. Asimismo, todos los imputados quedaron libres de culpa por los cargos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que el fiscal de la causa decidió no sostener la acusación por estos delitos.

En la misma línea, Vicente Manuel Pruyas Suárez fue absuelto de la acusación de incumplimiento de deberes por el mismo motivo: la falta de impulso por parte del Ministerio Público Fiscal.

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Escándalo en el debate: la queja de la querella

El abogado de la familia Rosé, Hermindo González, calificó de "grave" y "extraña" la actuación del fiscal durante el proceso. Según el letrado, el representante del Ministerio Público inició sus alegatos manifestando su disconformidad con la investigación previa y con la propia Fiscalía General.

"Dijo que estaba obligado a estar sentado ahí y que no iba a acusar", relató González a radio Sudamericana. Esta postura derivó en que, tras una breve alocución, el fiscal no acusara a ninguno de los imputados, lo que limitó el alcance de la sentencia final.

Ante este escenario, la querella adelantó que esperará los fundamentos del fallo —que se conocerán el 27 de marzo de 2026— para definir los pasos a seguir junto a la familia del joven fallecido.