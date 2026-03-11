Condenaron en Corrientes a "Chaquito" Espinosa: cómo lideraba una red narco desde una cárcel federal

En un fallo que desnudó las fallas de control en el sistema penitenciario, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Jorge Eduardo “Chaquito” Espinosa (31) a la pena de 13 años de prisión.

Lo particular del caso es que Espinosa dirigía una organización criminal dedicada al contrabando de marihuana desde su celda en la Unidad N°7 de Resistencia, Chaco, donde ya purgaba una condena unificada por narcotráfico.

El veredicto, dado a conocer el pasado viernes por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, también alcanzó al círculo íntimo y logístico del líder.

Rubén Ángel María Tabares (45), un chofer de aplicaciones encargado del transporte, recibió 12 años de prisión, mientras que la madre de Espinosa, Juana Torres (51), fue condenada a 8 años como partícipe necesaria en la administración del dinero ilícito.

El "triángulo de la impunidad"

Durante el alegato, la fiscalía —representada por Carlos Schaefer, Tamara Pourcel y auxiliares de la PROCUNAR— describió el funcionamiento de la banda como una estructura cohesionada que operó entre mayo de 2021 y marzo de 2023. El esquema fue denominado por las fiscales como el "triángulo de la impunidad":

El Líder: Espinosa organizaba el ingreso de droga desde Paraguay por la zona de Itatí, fijaba destinos y administraba ganancias mediante el uso de teléfonos celulares dentro del penal, presuntamente con la connivencia de funcionarios penitenciarios. La Administradora: su madre, Juana Torres, canalizaba los fondos en sus cuentas personales y distribuía el dinero según las órdenes que recibía de su hijo desde la cárcel. La Logística: Tabares aportaba los vehículos y realizaba los traslados de los cargamentos hacia destinos finales en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.

Operativos y antecedentes

La investigación, que incluyó allanamientos y el secuestro de cargamentos que sumaron más de 747 kilogramos de marihuana, permitió desarticular la red que utilizaba a la localidad correntina de Itatí como principal puerta de entrada.

En esta misma causa, otras doce personas ya habían reconocido su culpabilidad en juicios abreviados con penas de hasta 6 años.

"Chaquito" Espinosa ya contaba con un frondoso prontuario: en 2019 fue condenado por el TOF de Corrientes y en 2021 recibió otra pena del TOF N°3 de CABA en el marco de la famosa “causa Sapucay”. Pese a estar bajo el régimen del Servicio Penitenciario Federal, su capacidad operativa se mantuvo intacta hasta esta nueva sentencia.

Los fundamentos completos del veredicto serán difundidos el próximo 20 de marzo. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de queja por limitaciones en la exposición de los alegatos durante el debate.