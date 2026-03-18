Crimen de Francovich: el 10 de abril se conocerá la sentencia y piden prisión perpetua para los cuatro culpables

La causa por el crimen de Fernando Francovich ingresó en su tramo final y ya tiene fecha clave: el 10 de abril a las 12 del mediodía se conocerá la sentencia contra los cuatro acusados, declarados culpables por un jurado popular. El caso, que conmocionó a Chaco, mantiene en vilo a la familia de la víctima, que insiste en un único desenlace posible: prisión perpetua para todos los responsables.

La definición fue establecida luego de la audiencia de cesura realizada en la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, instancia en la que se debatió la pena a aplicar tras el veredicto de culpabilidad. En esa resolución previa, el jurado determinó la responsabilidad penal de los imputados, señalando a uno como autor material y a los otros tres como partícipes.

Pedido de perpetua y discusión sobre la pena

Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas coincidieron en que la gravedad del hecho amerita la pena máxima prevista en el Código Penal. Entre los argumentos expuestos se destacó la violencia del ataque, el daño causado y el impacto social del crimen.

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En contrapartida, las defensas intentaron introducir planteos vinculados al régimen de ejecución de la pena, con el objetivo de atenuar las consecuencias de una eventual condena.

Desde la familia de la víctima, el reclamo es categórico. La madre de Francovich sostuvo que todos los acusados tuvieron un rol determinante en el asesinato, más allá de quién ejecutó el disparo, y cuestionó cualquier posibilidad de beneficios futuros para condenados por delitos graves.

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Un crimen que marcó a la provincia

El hecho ocurrió el 21 de marzo de 2023, cuando Francovich, camionero oriundo de Santa Fe, fue atacado a tiros mientras circulaba por la Ruta Nacional 16, en cercanías de Avia Terai.

Gravemente herido, logró conducir varios kilómetros hasta llegar a una estación de servicio en Concepción del Bermejo, donde finalmente murió tras pedir ayuda. El episodio generó un fuerte impacto sobre el debate de la seguridad pública durante la gestión de Jorge Capitanich.