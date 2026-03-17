Crisis en la obra social militar: en Chaco ya se multiplican los casos de afiliados sin cobertura efectiva

La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) comenzó a reflejarse con fuerza en Chaco, donde afiliados denuncian dificultades para acceder a prestaciones médicas pese a los descuentos mensuales en sus haberes. El escenario incluye derivaciones al sistema público, atención particular y reintegros que no llegan en tiempo y forma.

De acuerdo a los testimonios recogidos por Perfil NEA, la situación afecta tanto a adultos como a niños, con complicaciones en la atención de urgencias y especialidades como pediatría. En muchos casos, los afiliados deben resolver por su cuenta consultas o estudios, ante la falta de cobertura efectiva.

Demoras, intimaciones y atención como pacientes particulares

Desde el sector privado, el secretario de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (ACLYSA), Horacio Colman, confirmó que el sistema sigue operativo, aunque bajo condiciones de creciente tensión. “Las internaciones no están suspendidas”, aclaró, en referencia a la red de 34 clínicas y sanatorios que integran la entidad en la provincia. Sin embargo, advirtió que los pagos presentan demoras de entre 45 y 50 días, un límite que, de superarse, deriva en intimaciones formales.

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En ese contexto, cuando las prestaciones no son cubiertas por convenio, los afiliados pasan a ser atendidos como pacientes particulares, debiendo afrontar los costos y luego iniciar el proceso de reintegro.

Colman describió que ya se registran casos de beneficiarios que recorren distintos centros de salud en busca de atención, reflejando un funcionamiento fragmentado del sistema.

Alta demanda y dependencia del sistema

El impacto en Chaco está directamente vinculado a la cantidad de afiliados. Según indicaron desde ACLYSA, el Ejército concentra el mayor volumen de beneficiarios, especialmente en Resistencia y Sáenz Peña, junto a otras fuerzas como Prefectura y la Fuerza Aérea.

Esto genera una presión sostenida sobre el sistema privado, que continúa brindando prestaciones pero con incertidumbre frente a la situación financiera de la obra social. Por su parte, desde la Federación Médica del Chaco señalaron que la crisis nacional ya se percibe en la provincia, aunque remarcaron que su peso relativo es menor frente al INSSSEP, principal cobertura del sistema sanitario local.

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Una transición nacional sin impacto concreto

El conflicto se enmarca en una reestructuración definida por el Gobierno nacional, que a comienzos de febrero dispuso la disolución de IOSFA y la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La medida busca reorganizar un sistema con un fuerte desequilibrio financiero, en el que se estiman deudas cercanas a los $300 mil millones, además de reclamos por falta de pago a prestadores en distintas provincias.

Las nuevas estructuras dependerán de los ministerios de Defensa y Seguridad, respectivamente, y deberán garantizar prestaciones equivalentes al Programa Médico Obligatorio. No obstante, estos cambios aún no se tradujeron en medidas concretas en Chaco.

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Si bien en la provincia no se produjo un corte generalizado de servicios, los indicadores muestran un sistema en tensión: afiliados que pagan de su bolsillo, demoras en la cobertura y prestadores que advierten sobre posibles interrupciones si no se regularizan los pagos. A esto se suma la falta de definiciones operativas sobre la transición hacia las nuevas obras sociales, ya que el sector privado asegura no haber recibido notificaciones formales sobre cómo se implementarán los cambios.