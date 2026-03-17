Puente Chaco–Paraguay: el Gobierno provincial busca avanzar con el proyecto y lo instala en la agenda bilateral

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, mantuvo en Asunción una reunión de trabajo con el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, y el cónsul paraguayo Fabio López, en la que se abordó la posibilidad de avanzar en una mayor conectividad física entre ambos territorios, con eje en el proyecto del puente internacional.

Durante el encuentro, el mandatario provincial logró incorporar la iniciativa a la agenda bilateral, en lo que fue presentado como un paso dentro de las gestiones orientadas a fortalecer la integración regional.

El proyecto contempla una conexión entre Las Palmas (Chaco) y la zona de Ñeembucú (Paraguay), con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo, comercial y logístico en la región.

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Acuerdos para avanzar en gestiones conjuntas

Según se informó, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en acciones coordinadas que permitan visibilizar y gestionar la concreción de la obra, considerada estratégica para el norte argentino y el sur paraguayo.

En ese marco, Zdero destacó el diálogo mantenido con las autoridades paraguayas y señaló: "Lo vi al vicepresidente comprometido con este proyecto, con una mirada clara no solo del desarrollo de Paraguay, sino también de toda la región".

Acompañado por el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, el gobernador remarcó la importancia de sostener una agenda común: "Pensamos en el futuro de nuestra región. Estamos trabajando en sintonía y eso es fundamental para poder concretar obras de esta magnitud".

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La integración como eje del planteo

El mandatario provincial también se refirió al impacto potencial de la iniciativa y sostuvo: "Este es un proyecto que puede marcar un antes y un después para el Chaco y para toda la región. La integración es el camino para crecer y generar oportunidades".

La propuesta del puente Chaco–Paraguay se inscribe en una estrategia de desarrollo regional que apunta a mejorar la conectividad y facilitar el intercambio entre ambos países, aunque por el momento no se difundieron detalles técnicos ni plazos de ejecución.