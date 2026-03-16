Presentan un nuevo proyecto para regular el uso de celulares en las escuelas del Chaco

El debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas del Chaco volvió a instalarse en la agenda legislativa tras el ingreso de un nuevo proyecto de ley que propone regular la utilización de estos dispositivos en las aulas. La iniciativa ya tomó estado parlamentario y se analizará junto a otras propuestas similares que se discuten en la Cámara de Diputados provincial.

La propuesta apunta a establecer reglas para el uso de celulares en los niveles educativos obligatorios, tanto en instituciones públicas como privadas, con el objetivo de reducir distracciones durante las clases, mejorar el rendimiento académico y fortalecer los vínculos entre los estudiantes.

El tema no es nuevo en la provincia: durante 2025 el Poder Ejecutivo chaqueño también impulsó una iniciativa para limitar el uso de dispositivos electrónicos dentro de las aulas, lo que abrió una discusión pública sobre el impacto de la tecnología en el proceso educativo.

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Qué propone la iniciativa

El proyecto plantea criterios diferenciados según el nivel educativo, con restricciones más estrictas en las primeras etapas del sistema escolar.

Entre los puntos centrales se incluyen:

Prohibición total del uso de celulares en el nivel inicial durante toda la jornada escolar.

Restricción en el nivel primario , con posibilidad de autorización en los últimos años solo para actividades pedagógicas .

Uso permitido en el nivel secundario, siempre que tenga finalidad educativa y bajo supervisión docente.

Además, la iniciativa prevé que cada escuela establezca mecanismos para resguardar los teléfonos durante el horario de clases y promueva acuerdos institucionales para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El proyecto también contempla capacitaciones para docentes sobre uso responsable de tecnología, campañas de concientización dirigidas a estudiantes y familias, y la implementación de “recreos libres de pantallas”, una medida orientada a fomentar la interacción social entre los alumnos.

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El argumento detrás de la regulación

En los fundamentos del proyecto se advierte que el uso intensivo de teléfonos móviles puede afectar la concentración en el aula y generar problemas en el proceso de aprendizaje.

Según se plantea, la presencia constante de dispositivos puede favorecer la dispersión y las interrupciones durante las clases, además de impactar en la dinámica de enseñanza.

Al mismo tiempo, la propuesta sostiene que regular el uso del celular no implica prohibir la tecnología, sino establecer criterios que permitan aprovechar sus herramientas educativas sin que se conviertan en un factor de distracción.

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Un debate que ya está abierto

La discusión legislativa se produce mientras la Cámara de Diputados ya analiza otras iniciativas sobre el mismo tema, entre ellas un proyecto presentado por el Gobierno provincial. Desde el Ministerio de Educación habían advertido previamente que el uso excesivo de celulares puede afectar la comunicación entre estudiantes y la participación en las clases, por lo que consideran necesario establecer reglas claras para el ámbito escolar.

Con la incorporación de esta nueva propuesta, la Comisión de Educación deberá evaluar las distintas iniciativas, que podrían unificarse en un solo dictamen para establecer un marco regulatorio común para todas las escuelas de la provincia.

Experiencias similares ya fueron implementadas en distintos sistemas educativos de Europa y América Latina, donde se avanzó en restricciones al uso de teléfonos durante la jornada escolar con el objetivo de mejorar la atención en clase y fortalecer la convivencia entre estudiantes.