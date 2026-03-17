Tragedia laboral en Corrientes: un operario de Acon Timber murió tras ser arrollado por una máquina

Un grave accidente laboral conmociona a la zona industrial de la ciudad correntina de Gobernador Virasoro. Un operario murió en las últimas horas tras ser embestido por una pala cargadora dentro del predio perteneciente a la empresa Acon Timber.

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El trágico episodio se registró alrededor de las 18:00, momento en que los efectivos de la Comisaría Tercera fueron alertados sobre un siniestro dentro de la planta maderera.

Según las primeras informaciones, la víctima, identificada como Daniel Flores, no era empleado directo de la firma principal, sino que prestaba servicios para una empresa tercerizada que realizaba tareas en el lugar.

El accidente y el traslado de urgencia

Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación, aunque trascendió que Flores fue arrollado producto de una maniobra realizada por el conductor de una pala cargadora. El impacto le provocó múltiples politraumatismos de gravedad, señalaron fuentes policiales a Perfil.

Ante la urgencia, el trabajador fue auxiliado por personal de la propia empresa y trasladado de inmediato al centro de salud local. A pesar de los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso poco después de ingresar debido a la magnitud de las heridas recibidas.

Investigación en curso

Las autoridades judiciales y policiales de Virasoro iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso. Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias mecánicas sobre la maquinaria involucrada y se tomen declaraciones testimoniales para esclarecer si se cumplían los protocolos de seguridad vigentes en el área de maniobras.

Acon Timber, considerada una de las inversiones foresto-industriales más importantes de la región, aún no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas del siniestro que se cobró la vida del operario.