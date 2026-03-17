Conflicto universitario en la UNNE: paro de una semana y advertencia de más medidas

El inicio del ciclo lectivo en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) quedó atravesado por un paro docente de alcance nacional que se desarrolla desde el 16 hasta el 21 de marzo, en medio de un conflicto que combina reclamos salariales, falta de financiamiento y ausencia de negociación paritaria.

La medida impacta directamente en la actividad académica en Chaco y Corrientes: no se dictan clases y las mesas de examen pueden ser suspendidas o reprogramadas, según definan las cátedras.

La secretaria general del Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional (CODIUNNE), Marisú Liwsky, describió el escenario que atraviesa el sector: “La docencia universitaria está muy enojada, muy cansada. Empezamos el año con una semana de paro, algo que nunca habíamos pensado que iba a pasar”, dijo en declaraciones a Radio Libertad.

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Impacto directo en el inicio de clases en la región

El paro encuentra a la UNNE en pleno comienzo de actividades, lo que genera un arranque de año con cursadas interrumpidas y cronogramas en revisión. Desde el sector docente indicaron que la medida es una herramienta para visibilizar el conflicto, en un contexto donde la falta de respuestas oficiales condiciona el normal desarrollo del calendario académico.

La medida de esta semana forma parte de un esquema definido a nivel nacional por la CONADU, que prevé paros progresivos durante el semestre.

Entre las próximas acciones anunciadas se incluyen: nueva semana de paro desde el 30 de marzo, otra medida a partir del 27 de abril, marcha Federal Universitaria el 23 de abril y carpa itinerante en distintos puntos del país. Además, dentro del sector se discute la posibilidad de avanzar hacia medidas más extensas si no hay respuestas, incluso con paros por tiempo indeterminado.

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Salarios deteriorados y sin paritarias

El eje del conflicto está puesto en la situación salarial y la falta de negociación. Según explicó Liwsky, no hay convocatoria a paritarias desde hace más de dos años y medio, y los aumentos otorgados de forma unilateral no logran acompañar la inflación. “No hay paritarias. Hay aumentos unilaterales que nunca alcanzan la inflación”, afirmó.

La dirigente también cuestionó la falta de aplicación de una ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso: “Esa ley resolvería gran parte del conflicto, pero el Gobierno se niega a aplicarla”.

En la UNNE, como en el resto del país, la pérdida de poder adquisitivo es uno de los puntos más críticos. Según detalló la referente sindical, un docente sin antigüedad percibe alrededor de 150.000 pesos en mano, lo que obliga a acumular varios cargos para sostener un ingreso.

Esta situación genera que muchos trabajadores deban buscar actividades complementarias fuera del ámbito académico, en un contexto de creciente deterioro salarial. Desde el sector docente remarcan que el reclamo excede lo salarial y apunta a la defensa del sistema universitario. “Esto no es solo por salario, es la defensa del derecho a estudiar y de la universidad pública”, sostuvo Liwsky.