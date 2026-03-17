Alerta por incendios en Misiones: más de 70 hectáreas afectadas y casi 50 intervenciones

El Gobierno de Misiones informó que la Policía desplegó intensos operativos en distintos puntos de la provincia durante las últimas 48 horas, en el marco de la emergencia generada por la sequía y las altas temperaturas.

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Incendios en Misiones

"En ese período se registraron cerca de 50 intervenciones vinculadas a incendios, rescates y asistencias, mientras que más de 70 hectáreas de malezas resultaron afectadas por focos ígneos en diferentes sectores", señala un comunicado oficial.

"De acuerdo al informe operativo de la Dirección de Bomberos de la Policía de Misiones, la mayoría de los procedimientos estuvieron relacionados con incendios de malezas, que demandaron un importante despliegue de personal y equipamiento para evitar que las llamas se propaguen hacia viviendas, zonas urbanas o áreas forestales", precisa el documento.

Además "los equipos de bomberos también intervinieron en incendios vehiculares, rescates de personas y animales y asistencias preventivas, totalizando 53 intervenciones directas por parte de la Dirección de Bomberos dentro del conjunto de actuaciones registradas durante el período del fin de semana".

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Emergencia por incendios

En este contexto, el Gobierno de la Provincia de Misiones declaró la Emergencia Ígnea en todo el territorio provincial, vigente durante 2026, debido al escenario climático marcado por altas temperaturas, escasez de lluvias y vegetación seca, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego.

La medida estableció además la prohibición total de iniciar cualquier tipo de quema, ya sea para limpieza de terrenos, eliminación de residuos o renovación de pasturas, tanto en zonas rurales como urbanas, con el objetivo de prevenir incendios de mayor magnitud.

De este modo se solicita a la comunidad extremar los cuidados y evitar cualquier práctica que implique el uso de fuego, recordando que en el actual contexto de sequía incluso un foco menor puede derivar en un incendio de grandes dimensiones.

Ante cualquier emergencia o detección de humo o fuego, se recuerda que la línea 911 se encuentra disponible las 24 horas.



Fuente: Ministerio de Gobierno – Policía de Misiones