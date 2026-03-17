SEOcamp 2026: casi mil profesionales del marketing digital participaron del evento SEO más grande de América Latina

SEOcamp, el evento anual de SEO más importante de América Latina organizado por Eleven, celebró su séptima edición con una convocatoria récord: más de 230 profesionales asistieron de manera presencial en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que más de 700 personas siguieron la jornada en vivo a través del streaming, totalizando más de 930 participantes en toda la región.

Las entradas presenciales se habían agotado días antes de la fecha, una señal clara del momento que atraviesa la industria: el SEO enfrenta uno de sus mayores puntos de inflexión ante la irrupción de modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Perplexity como nuevos canales de búsqueda.

Una agenda a la altura del momento

El evento reunió a cinco referentes internacionales del posicionamiento orgánico. Lily Ray, una de las consultoras SEO más reconocidas del mundo, viajó desde los Estados Unidos exclusivamente para participar. La acompañaron Sebastián Galanternik, SEO & GEO Sr. Manager de Mercado Libre; Álvaro Fontela, CEO de Raiola Networks; Laura D'Onofrio, Marketing Manager de Minders; y Martín Noziglia, SEO Sr. Manager de Eleven.

Las presentaciones abordaron desde estrategias de posicionamiento en buscadores tradicionales hasta el nuevo paradigma de la búsqueda generativa, brindando a los asistentes herramientas concretas para adaptarse a un ecosistema en constante transformación.

Guido Mazzei, CEO de Eleven y organizador del evento, destacó la relevancia del encuentro en este contexto: "Las reglas del juego cambiaron y siguen cambiando. El SEOcamp nació para que los profesionales de la región salgan con claridad estratégica y herramientas concretas para enfrentar lo que viene."

Sobre SEOcamp

SEOcamp es el principal evento de SEO de América Latina, organizado por Eleven, consultora especializada en adquisición digital con presencia en toda la región y liderazgo en México y Argentina. En sus siete ediciones ha reunido a los profesionales del posicionamiento orgánico más relevantes de Latinoamérica. La séptima edición contó con el respaldo de Raiola Networks, Minders y Ahrefs como sponsors principales.