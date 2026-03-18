Central Puerto invertirá 40 millones de dólares en un mega aserradero en Corrientes

La gira oficial por Estados Unidos arrojó resultados concretos para el desarrollo productivo provincial. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que la empresa Central Puerto (CEPU), que cotiza en la bolsa de Nueva York, construirá un aserradero de gran escala en el Parque Industrial de Santa Rosa.

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La inversión inicial de 40 millones de dólares comenzará a ejecutarse este mismo año. El proyecto busca procesar la madera de las 160.000 hectáreas que la compañía posee en la región, apuntando a la exportación de madera sólida y la generación de energía mediante biomasa.

Según detalló el mandatario, la firma contará con los beneficios de la ley provincial 5470, que otorga seguridad jurídica y exenciones impositivas por 15 años.

El pedido a Luis Caputo por el RIGI

En el marco de estas gestiones, Valdés elevó un planteo formal al Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El gobernador correntino solicitó reconsiderar el piso de 200 millones de dólares establecido por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El objetivo de Juan Pablo Valdés es que el incentivo se adapte a la realidad de las economías regionales. "Queremos que sectores como el forestal, el arrocero y el ganadero puedan acceder a estos beneficios con pisos de inversión más acordes a sus proyectos", explicaron desde el entorno oficial. Corrientes, que ya adhirió al RIGI para ofrecer estabilidad fiscal por 30 años, busca que esta herramienta sea el motor de las PyMES y no solo de las corporaciones transnacionales.

Integración local y logística

El desembarco de Central Puerto fue bien recibido por los referentes del sector. Juan Ramón Sotelo, presidente del consorcio del Parque Industrial Santa Rosa, confirmó que técnicos de la firma ya visitaron las instalaciones. Por su parte, desde AFOA, Francisco Torres Cayman destacó que el desafío es integrar esta inversión con las empresas locales.

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Un punto clave de la agenda es la creación de un "Punto Verde" en el parque, que permitiría realizar trámites de exportación directamente en el lugar, evitando que la víctima de los altos costos logísticos sea el productor correntino al tener que trasladar la mercadería hasta el puerto de Buenos Aires.